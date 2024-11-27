AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.71 kilometre olarak kaydedildi.

Bitlis'te Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.