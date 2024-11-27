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AFAD duyurdu! Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD duyurdu! Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem

08:3827/11/2024, Çarşamba
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Son depremler
Son depremler

AFAD, Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yaşanan son depremler listesi...

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.71 kilometre olarak kaydedildi.

BİTLİS'TE KORKUTAN DEPREM

Bitlis'te Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.

AFAD depremi sosyal medyasından böyle duyurdu;

BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER (27 KASIM 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



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