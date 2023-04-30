Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Mert Günok Rosier (Onur), Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar

Galatasaray’ın muhtemel 11’i:

Muslera, Boey, Abdulkerim, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

Vodafone Park'taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

Son 11 maçta galibiyet sayısında eşitlik var

İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor. Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş evinde, Galatasaray deplasmanda kazanıyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Beşiktaş evinde bir maç kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi. Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 15 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlikle ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu.

Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Deplasman müsabakalarında 25 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, 17 kez de topu ağlarından çıkarttı.

Galatasaray deplasmanda 10 maç kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu. Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti. Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Beşiktaş, Vodafone Park'taki derbilerde rakiplerine geçit vermiyor

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Dolmabahçe'de yapılan Vodafone Park'ta 2016 yılından bugüne kadar 13 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 6 derbi mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Vodafone Park'ta, 26 Eylül 2016'taki ilk derbi randevusunda Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta Marcelo Guedes ve Cenk Tosun'un golleriyle sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kaldı.





Fenerbahçe ile bu statta 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ı ise 6 kez ağırladı. Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Galatasaray'la berabere biten ilk derbisinin ardından oynadığı 5 maçı da kazandı.

Rakiplerinin 2 katı gol attı

Beşiktaş geride kalan 13 derbi maçta 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Attığı 22 golün 11'ini Galatasaray ağlarına yollayan siyah-beyazlı ekip, diğer yarısını da Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Beşiktaş'a bu süre zarfında iç sahada en fazla golü atan takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta oynadığı 7 lig maçında 7 gol attı. Galatasaray ise 2'si ilk maçta olmak üzere 3 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanında üst üste 4 sezon siyah-beyazlıların filesini havalandıramadı.

Vodafone Park'ta derbi golcüsü Domagoj Vida

Siyah-beyazlıların, Vodafone Park'taki derbi maçlarında en çok gol atan oyuncusu Hırvat futbolcu Domagoj Vida oldu. Kariyerinin 4,5 sezonunu Beşiktaş'ta geçiren Vida, söz konusu zaman dilimindeki derbilerde 3 kez gol sevinci yaşadı. Vida tüm gollerini ise Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Cenk Tosun ve Cyle Larin, Galatasaray'a karşı iç sahada en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcular oldu. Siyah-beyazlı iki oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda 2'şer gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

Vincent Aboubakar, Marcelo Guedes, Cenk Tosun (2), Domagoj Vida (3), Ricardo Quaresma (2), Dusko Tosic, Alvaro Negredo, Gökhan Gönül (2), Burak Yılmaz (2), Adem Ljajic, Umut Nayir, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin (2), Vodafone Park'taki lig derbilerinde Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

En çok Şenol Güneş sevindi

2016 yılından bugüne kadar Vodafone Park'ta oynanan derbi mücadelelerinde Beşiktaş adına 4 farklı teknik adam, siyah-beyazlı takımın kulübesinde görev yaptı.

Şenol Güneş 6 kez derbilerde takımını yönetirken, tecrübeli teknik adamı 4 derbi maçla Sergen Yalçın takip etti. Abdullah Avcı ve Valerien Ismael ise bu bölümde birer kez taraftarlarının önünde derbi sınavı verdi.

Siyah-beyazlı takımın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Güneş bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Tek mağlubiyet kupada

Beşiktaş, yeni stadında rakiplerine ligde kurduğu üstünlüğü Türkiye Kupası'nda kaybetti. Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası derbilerinde 2 kez Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda oynanan son 16 turu maçında Robin van Persie'nin golüyle sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın derbi maçlardaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, bir sonraki sezon oynanan yarı final ilk maçında da sarı-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray deplasmanda 10 maç kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım deplasman maçlarında topladığı 32 puanla, bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı. Galatasaray, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti. Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde öne çıkan notlar