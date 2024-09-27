"Borç yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Peki borç yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kredi kartı borcu yapılandırma başladı mı, ne zaman?

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Karar ardından kredi kartı borcu yapılandırma sürecinin ayrıntıları merak ediliyor.

60 AYA KADAR YAPILANDIRABİLECEK

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.

50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.



