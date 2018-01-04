Borçla hacca gidilir mi?

Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş olması gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438). Bu itibarla maddi yönden haccetme imkânına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak, borçlanarak hacca gitmeleri hâlinde, hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer.
Hac kimlere farzdır?
Hac kimlere farzdır, kimler Hac yapmalı? sorularının yanıtı haberimizde. İslam'ın beş şartından olmasına rağmen herkes üzerine farz olmayan Hac ibadeti belli şartlara sahip olan Müslümanlara farzdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından edindiğimiz bilgilere göre hac ibadeti ile ilgili ayrıntıları sizlerle paylaştık. HAC KİMLERE FARZDIR?Hac, İslam’ın beş temel esasından biri olup bedenî ve malî yönü olan bir ibadettir. Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden (Tirmizî, Hac, 4) haccetme imkânına sahip (Kâsânî, Bedâi‘, II, 120), hür, (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, V, 518) akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 296; Kâsânî, Bedâi‘, II, 120; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 456). Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan müslümanın bir daha haccetmesi gerekmez (Müslim, Hac, 412); ancak nafile olarak hac yapabilir (Ebû Dâvûd, Menâsik, 1). Günümüzdeki kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği hâlde kur’ada ismi çıkmadığı için hacca gidemeden ölen kimseler, hacca gitmeye imkân bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz.Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü olması için, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 435-438). Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler. Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac yaptırırlar (Merğînânî, el-Hidâye, II, 482). Hacca yazılıp da kur’ada ismi çıkmadığı veya yurtdışına çıkışla ilgili başka engellerden dolayı gidemeyen kişiler için bu da bir mazerettir.Hac nedir? HAC nasıl yapılır resimli anlatım!
Diğer taraftan, haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı hâlde, hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin, bu görevi bir an önce ifa etmeleri için, borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.
Hac nedir? HAC nasıl yapılır resimli anlatım!
Hac nedir? Hac nasıl yapılır? Resimli olarak haccın nasıl yapıldığını buradan görebilirsiniz. İslamın beş şartından biri olan Hacca gitmek isteyen vatandaşlar buradan haccın nasıl yapıldığını öğrenebilirler. İslam aleminin kalbi olan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal mekanların ziyaret ederek yapılan hac ibadeti hakkındaki kapsamlı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Haccın nasıl yapıldığını merak edenler haberimizden resimli anlatımını görebilirler. Hac vazifesinin önemini, farzlarını ve diğer önemli bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.HAC NEDİR?Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir. Hac hem bedenle hem de malla yapılan bir ibadettir. Bir Müslümana haccın farz olması için şu şartların bulunması gerekir: - Akil sağlığı yerinde ve ergenlik yaşına gelmiş olması - Özgür olması - Hacca gidip gelecek maddî güce sahip olması - Hacca gitmesine engel olacak bir sağlık probleminin olmaması - Hacca giderken kullanacağı yolun güvenli olmasıHaccın Farzları 1. İhram 2. Kâbe'yi tavaf 3. Arafat'ta vakfeHAC NASIL YAPILIR?Hac ibadetinin nasıl yapıldığını resimli olarak buradan inceleyebilirsiniz.HACCIN ÖNEMİ NEDİR?Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah'in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle o gün verilecek hesabı düşünür. Böylece daha bu dünyada iken kendini hesaba çekme fırsatı yakalamış olur. Hayatını gözden geçirir, eksiklik ve hataları varsa onları düzeltme ve tamamlama imkânı elde eder.Allah'a, verdiği nimetler için şükrederek günahlarından tövbe eder. Peygamberimizin (as) de buyurduğu gibi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur.Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler. Hac için Mekke'ye gelen bir Müslüman diğer ülkelerdeki farklı kültürlerden Müslümanlarla tanışır, onları tanır ve böylece düşünce ufkunu genişletir. İslâm'ın kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha ve somut bir şekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuvvetle hisseder. Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve yaşı birbirinden farklı insanların bir araya gelip kaynaştığı hacda, insanların eşitlik ve adalet duyguları gelişir. Hacca giden bir Müslüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait değerlerin önemsizliğini kavrar, bunlarla övünmekten kaçınır.Hacda zengin-fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç herkes eşit şartlarda hareket eder, aynı zorluklarla yüz yüze gelir. Bu durum dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına ve kardeşlik ruhunun gelişmesine yardımcı olur. Böylece, hacca giden insanlar diğer insanların haklarına saygı gösterme, kinci davranışlardan kaçınma gibi olumlu özelliklerini geliştirme imkânına kavuşurlar. HAC YOLCULUĞU BAŞLADIKutsal topraklara hac yolculuğu başladı…Hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi yola çıktı. Gaziantep Havalimanı'ndan dualarla uğurlanan hacı adayları Medine'ye gitti.6 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Havalimanından 06.50'de, aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanından saat 10.00'da çıkışların devam edeceği kutsal yolculukta son hac kafilesi 4 Eylül'de yurttan ayrılacak. Medine ve Cidde havalimanlarından 17 Eylül'de dönüşlerin sağlanacağı kutsal yolculuğun son kafilesinin 7 Ekim'de ülkeye girişiyle birlikte tüm hacılar yurda dönmüş olacak.Bu yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara gidecek…Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu kapsamında bu yıl ülkemizden kutsal topraklara 59 bin 200 hacı adayı gidecek. Kutsal toprakları ziyaret edecek hacı adaylarının yüzde 43'ünü erkek, yüzde 57'sini de bayan hacı adayları oluşturuyor.Gazi ve şehit yakınlarına 600 kişilik kontenjan…Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarına, gazi ve gazi ailelerine 600 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrılan kontenjanın tamamına kayıt yapıldı. Şehit yakınları ile gazi ve gazi aileleri kutsal topraklarda hac görevini yerine getirebilecek.En yaşlı hacı Adayı 100 yaşında…Kutsal topraklara gidecek en genç hacı adayı, Sakarya'dan 27.07.2016 doğumlu Adem Halil olurken en yaşlı hacı adayı da Malatya'dan 1916 doğumlu Fatma Arslan oldu.Hac nedir? ve Hac nasıl yapılır resimli olarak anlatımını haberimizden görebilirsiniz. Müslüman aleminin en önem verdiği ibadetlerden biri olan Hacca gitmek isteyenler haccın nasıl yapıldığını, önemini ve daha bir çok bilgiyi buradan görebilirler. Sizler için derlediğimiz bu haberden Haccın ne olduğunu ve yapılışını resimli olarak paylaşıyoruz.
Hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2018 Hac kayıt tarihleri!
Hac kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde. Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak.HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde yapılacak.HAC KAYITLARI İÇİN ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı için ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?Önceki yıllarda kaydı olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak.Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.Hac nedir? HAC nasıl yapılır resimli anlatım!Hac ön kayıtları 21 Aralık’ta başlıyorBurdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak, 2018 yılı hac ön kayıtlarının 21 Aralık günü başlayacağını açıkladı.Burdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak, 2018 yılında hac için müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden ya da müftülüklere bizzat müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerini belirtti.Bayrak, "Hac ibadeti İslam’ın beş şartından bir tanesidir. Hac ibadeti hem bedeni hem de mali ibadete girmektedir. Hacca giden kardeşlerimiz Allah’ın misafirleridir. Çünkü Allah’ın evine ziyarete gitmektedirler" dedi.Daha önceki yıllarda hac kaydı olup, 2017 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin de 21- 29 Aralık 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacağını, kaydı yenilenenlerden herhangi bir kayıt ücreti talep edilmeyeceğini kaydeden Müftü Hıdır Bayrak, 2018 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemlerinin 29 Aralık 2017 tarihinde sona ereceğini vurguladı.Kayseri’den 2017 yılında bin 864 kişi Hacca gittiİl Müftüsü Şahin Güven, düzenlediği basın toplantısında 2018 yılı Hac kayıtlarının 21 Aralık tarihinde başlayacağını bildirdi.İl Müftüsü Şahin Güven, Müftülük il binasında düzenlediği basın toplantısında, Hac kayıtları hakkında bilgiler verdi. Kayıtların 21 Aralık’ta başlayacağını belirten Güven, “2018 yılı Hac kayıtlarımız 21 Aralık Perşembe gününden itibaren bütün il ve ilçe müftülüklerimizde, ayrıca internet ortamından da kayıtlar başlıyor. 2018 yılında Hacca gitmek isteyen Hacı adaylarımızın müracaatlarını 21 Aralık Perşembe gününden başlamak üzere 29 Aralık Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda müracaat etmiş olup da hak kazanamayanlar ise tekrar yeniden Hac kayıtlarını yenileyecekler. İsterlerse internet ortamından, isterlerse de bizzat il ve ilçe müftülüklerimize gelerek yenileyebileceklerdir” dedi.2017 yılında 7 bin 875 adet kayıt aldıklarını belirten Güven, bin 864 kişinin Kayseri’den Hacca gittiğini belirtti. Kayseri’de 43 binin üzerinde Hacca gitmek isteyen vatandaşın bulunduğunu kaydeden İl Müftüsü Güven, “2017 yılında yeni kayıt olarak 7 bin 875 adet kayıt almıştık. Daha önceki yıllardan aktarılan kayıtlarla birlikte 43 binin üzerinde Hacca gitmek isteyen Hacı adaylarımız vardı. Bunlardan bin 864 kişi bu yıl Hacca giderek ifa ettiler. 41 bin 858 Hacı adayımızda 2018 yılına devrolmuş oldu. Bu yıl yeni kayıtlarla birlikte kaç kişi olursa bunların hepsini genel merkeze gönderiyoruz ve Hac kuralarında kimlere Hacca gitmek çıkıyorsa inşallah onlar 2018 yılında Hac görevlerini ifa edecekler. Hacı adaylarımız isterlerse 10 kişiyi aşmamak üzere gruplar halinde de müracaat edebilirler. Grup başkanının atmış olduğu imza bizleri bağlayıcı olmaktadır ve sadece onunla irtibata geçilmektedir” şeklinde konuştu.Hacca gitmek isteyen engelli vatandaşlarında, daha önce Hacca gitmeyen bir refakatçıyı yanında götürebileceğini belirten Güven, sözlerini şöyle tamamladı:“Engelli vatandaşlarımızdan Hacca gitmek isteyenler daha önce hiç Hacca gitmemiş olan bir refakatçiyi de yanında götürebilmektedirler. Ancak daha önce hiç Hacca gitmemiş olma şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte Hac kayıtlarını yeni yaptıranlar yada daha önceki yıllarda Hac kaydını yaptırıp da konaklama türlerinde değişiklik yapmak isteyenler 21-29 Aralık tarihleri arasında istedikleri değişiklikleri yaptırabilirler. Hac kurasında Hacca gitmeye hak kazanan bir adayımız daha sonra bu konaklama türlerinde değişiklik yapamamaktadır. Bu sebeple şimdiden bu değişikliklerin yapılması önemlidir.”
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