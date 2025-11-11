BOTAŞ 2025 personel alımı başladı: BOTAŞ personel alımı ne zaman, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte İŞKUR başvuru bilgileri

Yeni Şafak
20:2311/11/2025, Salı
Türkiye’nin enerji devi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 2025 yılı personel alımı ilanını yayımladı. Kurum, farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere toplam 223 yeni personel istihdam edecek. Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro detayları merak edilirken, resmi açıklama geldi.

BOTAŞ, 2025 yılı için 223 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 10–14 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. En az 60 KPSS puanı şartı aranacak, mülakatta 70 puanın altı başarısız sayılacak.


BOTAŞ personel alımı başvuru tarihleri

BOTAŞ personel alımı için başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, başvurularını 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

BOTAŞ başvuru şartları nelerdir?

Başvuru yapacak adaylardan bazı temel kriterler isteniyor. İşte BOTAŞ 2025 personel alımı başvuru şartları:

Adayların İŞKUR sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor.

İlgili ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Mülakat aşamasında 70 puan altı alan adaylar “başarısız” sayılacak.

Her aday, sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Başvurularda belirtilen yaş, eğitim ve deneyim şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor.


BOTAŞ hangi kadrolarda personel alacak?

BOTAŞ, teknik ve idari birimlerde geniş bir istihdam planı hazırladı. Alım yapılacak bazı pozisyonlar şu şekilde:

Teknik personel (elektrik, mekanik, inşaat vb.)

İdari personel (muhasebe, insan kaynakları, destek hizmetleri)

Denetim ve saha personeli

Kadro ve unvanlara ilişkin tüm detaylara BOTAŞ’ın yayımladığı PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Başvuruların tamamlanmasının ardından İŞKUR tarafından oluşturulan nihai liste BOTAŞ’a iletilecek. Ardından kurum, adayları mülakat sürecine davet edecek. Mülakatta 70 puan barajını aşamayan adaylar elenirken, başarılı olanlar için atama süreci başlayacak.


BOTAŞ nedir, ne iş yapar?

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.), Türkiye’nin doğal gaz ve petrol boru hatlarını işleten kamu kuruluşudur. Enerji arz güvenliğini sağlamak, doğalgaz ve petrol taşımacılığını yönetmek, ulusal enerji projelerinde yer almak kurumun ana görevleri arasında bulunuyor.


Başvuru Tarihi: 10–14 Kasım 2025

Başvuru Yeri: www.iskur.gov.tr

Kontenjan: 223 kişi

KPSS Şartı: En az 60 puan

Mülakat Barajı: 70 puan

