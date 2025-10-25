BU HAFTA SINAV VAR MI? 25-26 Ekim ne sınavı var, tarihleri neler?

Bu hafta sonu sınav var mı? sorusu, binlerce adayın gündeminde. ÖSYM ve MEB tarafından yürütülen sınav maratonu devam ederken, gözler 25-26 Ekim 2025 tarihlerine çevrildi. Hafta sonu yapılacak sınavların listesi belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimine göre bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) 25 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

e-YDS 2025/11 (Farsça/İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

25 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2025 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.