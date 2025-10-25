Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BU HAFTA SINAV VAR MI? 25-26 Ekim ne sınavı var, tarihleri neler?

BU HAFTA SINAV VAR MI? 25-26 Ekim ne sınavı var, tarihleri neler?

12:5725/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu hafta hangi sınav var?
Bu hafta hangi sınav var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, yıl boyunca hafta sonları farklı sınav oturumları gerçekleştiriliyor. 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı, sınava hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. İşte ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar...

Bu hafta sonu sınav var mı? sorusu, binlerce adayın gündeminde. ÖSYM ve MEB tarafından yürütülen sınav maratonu devam ederken, gözler 25-26 Ekim 2025 tarihlerine çevrildi. Hafta sonu yapılacak sınavların listesi belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimine göre bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) 25 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

e-YDS 2025/11 (Farsça/İngilizce) Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

25 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2025 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

#sınav
#sınav haftası
#Tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?