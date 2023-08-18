18 Ağustos hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni yayımlanan raporda, yurt genelinde devam eden sıcak hava dalgasının bir süre daha süreceği belirtildi. Marmara Bölgesi için yapılan kuvvetli fırtına uyarısında ise olası zararlara karşı tedbir alınması vurgulandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri.

İL İL HAVA DURUMU (18 AĞUSTOS 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak ve Denizli ile Kütahya'nın batı, Bursa'nın güney ve doğu, Eskişehir'in kuzey çevrelerinin; Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin; Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI:Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul Valiliği’nden de bir son dakika açıklaması geldi. Valilik, “Meteoroloik verilere göre; Marmara'da rüzgarın bugün(Cuma) öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Uşak ve Denizli ile Afyonkarahisar ve Kütahya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 22°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batı, Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yer yer çok yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ardahan ve Kars ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 31°C

Kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık







