ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklandı. Yatırımcıların yakın takibinde olduğu FED Aralık ayı faiz kararı saat 22:00 itibariyle belli oldu. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu, faiz indirimi oldu mu ve yüzde kaç indirim oldu?

ABD FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4.50 seviyesine çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti; medyan faiz tahmini bu yıl için değişmezken, gelecek yıllar için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2024 yılı için %2,0'den %2,5'e, 2025 yılı için %2,0'den %2,1'e çıkarıldı. 2026 yılı beklentisini %2,0, uzun dönem beklentisini %1,8 olarak koruyan Fed yetkilileri, 2027 beklentisini %2,0'den %1,9'a çekti.

Fed yetkilileri bu yıl için medyan faiz tahminini %4,4 olarak korurken, gelecek üç yıl ve uzun dönem için yükseltti. Buna göre, 2025 beklentisi %3,4'ten %3,9'a, 2026 beklentisi %2,9'dan %3,4'e 2027 beklentisi %2,9'dan %3,1'e ve uzun dönem beklentisi %2,9'dan %3,0'e çıktı.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Fed'in faiz kararının ardından altın fiyatları düşüşe geçerken dolar ise yükseldi.Ons altın 2.616 dolara, gram altın 2.947 TL'ye düşerken, dolar endeksi 107 puanı sert bir şekilde aştı. Dolar/TL ise 35 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. 108 bin doları test eden Bitcoin ise 100 bin dolar bandına yaklaştı.

19 Aralık 2024 Altın Fiyatları: Güncel Alış-Satış Tablosu

19 Aralık Perşembe günü altın fiyatları, FED faiz kararının ardından merakla sorgulanmaya başlandı. İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 2.921,99 TL

Satış: 2.922,38 TL

Gram altın, FED'in faiz indirimine rağmen düşüş eğiliminde seyrediyor. Yatırımcılar, altının değer kaybetmesini olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Çeyrek Altın Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 4.755,00 TL

Satış: 4.875,00 TL

Çeyrek altın, geçtiğimiz günlere göre biraz daha düşüş göstermiş durumda. Ancak, alıcılar ve satıcılar arasında hala güçlü bir talep var.

Yarım Altın Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 9.556,00 TL

Satış: 9.748,00 TL

Yarım altın, altın fiyatlarındaki genel düşüş trendine paralel olarak değer kaybetmiş görünüyor. Ancak, bu altın türü hala yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Cumhuriyet Altını Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 19.025,00 TL

Satış: 19.423,00 TL

Cumhuriyet altını, diğer altın türlerine kıyasla en büyük değer kaybını yaşayan seçeneklerden biri. Yine de, bu tür altına olan talep devam ediyor.

ONS Altın Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 2.592,96 USD

Satış: 2.593,41 USD

ONS altın, uluslararası piyasalarda hareketlenmeye devam ediyor. Ancak, FED’in faiz kararı sonrası değer kaybı gözlemleniyor. Yatırımcılar, altının ons fiyatındaki değişimlere odaklanmaya devam ediyor.

22 Ayar Bilezik Fiyatı (19 Aralık 2024)

Alış: 2.694,91 TL

Satış: 2.845,62 TL

Altın bilezik fiyatları, FED'in faiz indirimi sonrası dalgalanma gösterdi. Yatırımcılar, altının değer kazanmasını beklerken, bu tür altınlar da dikkatle izleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

FED’in faiz kararı sonrası dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Dolar endeksi, 107 puanı geçerken Dolar/TL, 35 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.







