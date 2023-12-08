CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.
Cuma namazı 8 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da 13:01'de Ankara'da 12:45'de İzmir'de 13:08'de Adana'da 12:35'de Bursa'da ise 13:00'de kılınacak.
İL İL NAMAZ SAATLERİ
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.