İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm iller için yanıt buldu Diyanet İşleri Başkanlığınca 8 Aralık cuma namazı vakitleri "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi, tüm şehirlerde vatandaşlar kendi yaşadıkları ilerin cuma namazı saatlerine riayet ederek, camilere doğru yol alacaklar. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınan

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