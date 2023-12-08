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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Biz, tek bir ümmetiz' olarak açıklandı. Cuma günü cemaat ile cuma namazı kılınması farz kılınmıştır. İbadetlerini ihya etmeden önce vatandaşlar gündemine gelen cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? sorularının yanıtı da Diyanet kaynaklarından öğrenilebilecek. Peki, 8 Aralık cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte, il il 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 8 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

09:32 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı
Cuma namazı
İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm iller için yanıt buldu Diyanet İşleri Başkanlığınca 8 Aralık cuma namazı vakitleri "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi, tüm şehirlerde vatandaşlar kendi yaşadıkları ilerin cuma namazı saatlerine riayet ederek, camilere doğru yol alacaklar. Farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınan
il il değişiyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 8 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da 13:01'de Ankara'da 12:45'de İzmir'de 13:08'de Adana'da 12:35'de Bursa'da ise 13:00'de kılınacak.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



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29 dakika önce
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