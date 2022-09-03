Özgün Aydın Kuşadasında deprem
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Aydın Kuşadası'nda deprem!

Son dakika haberine göre, Aydın'ın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar depremin şiddeti kaç, merkez üssünü merak etmeye başladı. Peki Aydın’da fay hattı nereden geçiyor? Aydın deprem risk haritası nasıl, riskli olan yerler hangileri? İşte 3 Eylül 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün deprem oldu mu, nerede oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi
Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu, deprem nerede oldu, şiddeti kaç? soruları vatandaşların gündeminde yerini almaka. Gelen sıcak bilgiye göre Aydın'da bir deprem meydana geldi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulanıyor.

Kuşadası'nda depremin şiddeti kaç?

Son dakika: Kuşadası'ndan bir deprem haberi daha geldi. Hafta boyunca depremlerle sallanan Kuşadası'nda bugün saat 15.02'de yeni bir deprem daha oldu. Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünün AFAD, 3.7 olarak duyurdu. Söz konusu deprem İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.

  • AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI
  • KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Aydın deprem fay hattı nereden geçiyor?

Aydın ili, bölgesel ölçekte Büyük Menderes Fay Sistemi olarak adlandırılan bir diri fay sisteminin tam kalbinde bulunur. Doğrudan il merkezinin içinden ve yakınından geçen birçok diri fay vardır. Bu faylardan en kuzeyde bulunan ve Kalfaköy civarında doğu-batı doğrultusunda uzanan fay düşük eğimlidir. Bu fay ovadakiler kadar aktif olmayıp Büyük Menderes Sıyrılma Fayı adı ile bilinmektedir.

Aydın kent merkezinin kuzey kesimindeki fay zonu ise, yatay topoğrafyanın kuzeye doğru sarplaşmaya başladığı alanda yer alır ve birbirine paralel uzanan irili ufaklı birçok fay parçasından oluşur. Bu alanda Adnan Menderes Üniversitesi fayın taban blokunda bulunur. Bir diğer diri fay zonu ise kentin güneyinde yer alır ve nispeten daha kısa faylar oluşur. Jeolojik gözlemlere göre, Aydın ili ve çevresindeki faylar birbirleri ile yanal ve düşey yönde etkileşim içerisindedir ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Aydın deprem fay hatları haritası
Aydın deprem fay hatları haritası

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