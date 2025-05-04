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Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs Süper Lig, La Liga, Premier Lig, 1. Lig maç programı

Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs Süper Lig, La Liga, Premier Lig, 1. Lig maç programı

18:204/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugünkü maç programı
Bugünkü maç programı

Bugünkü maç programı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar öncesinde günün maçlarının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı sorgulanan konulardan. Süper Lig, İspanya La Liga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig maçlarının oynanacağı bugün adetat futbol şöleni yaşanacak. Derbi maçın da bu akşam oynanacak olması nedeniyle hem tribünlerde hem de ekran başında maçlar takip edilecek. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 4 Mayıs 2025 tarihli günün maçları.

Bugünün maç programı futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala şampiyonluk yarışları ile avrupaya katılabilme mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının yanı sıra, La Liga'da Espanyol Barcelona, Real Betis Sevilla ve Premier Lig'de Chelsea-Liverpool gibi maçlar da heyecanla bekleniyor. Karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve günün programını sizler için derledik.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (4 MAYIS PAZAR)


SÜPER LİG

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor-Göztepe

TRENDYOL 1. LİG

Maçların tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor

Gençlerbirliği-Sakaryaspor

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor

LA LİGA

15:00 Real Madrid - Celta de Vigo

17:15 Sevilla - Leganes

19:30 Espanyol Barcelona - Real Betis Sevilla

22:00 Real Sociedad San Sebastian - Athletic Bilbao

PREMIER LİG

16:00 Brentford - Manchester United FC

16:00 Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC

16:00 West Ham United FC - Tottenham

18:30 Chelsea - Liverpool

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