Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs Süper Lig, La Liga, Premier Lig, 1. Lig maç programı

Bugünün maç programı futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala şampiyonluk yarışları ile avrupaya katılabilme mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının yanı sıra, La Liga'da Espanyol Barcelona, Real Betis Sevilla ve Premier Lig'de Chelsea-Liverpool gibi maçlar da heyecanla bekleniyor. Karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve günün programını sizler için derledik.