Bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs Süper Lig, La Liga, Premier Lig, 1. Lig maç programı

Bugünkü maç programı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar öncesinde günün maçlarının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı sorgulanan konulardan. Süper Lig, İspanya La Liga, Premier Lig, Trendyol 1. Lig maçlarının oynanacağı bugün adetat futbol şöleni yaşanacak. Derbi maçın da bu akşam oynanacak olması nedeniyle hem tribünlerde hem de ekran başında maçlar takip edilecek. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 4 Mayıs 2025 tarihli günün maçları.
Bugünün maç programı futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala şampiyonluk yarışları ile avrupaya katılabilme mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının yanı sıra, La Liga'da Espanyol Barcelona, Real Betis Sevilla ve Premier Lig'de Chelsea-Liverpool gibi maçlar da heyecanla bekleniyor. Karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını ve günün programını sizler için derledik.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (4 MAYIS PAZAR)
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor-Göztepe
Maçların tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor
Gençlerbirliği-Sakaryaspor
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor
15:00 Real Madrid - Celta de Vigo
17:15 Sevilla - Leganes
19:30 Espanyol Barcelona - Real Betis Sevilla
22:00 Real Sociedad San Sebastian - Athletic Bilbao
16:00 Brentford - Manchester United FC
16:00 Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United FC
16:00 West Ham United FC - Tottenham
18:30 Chelsea - Liverpool