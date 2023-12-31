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Bugün kimin maçı var? 31 Aralık 2023 Pazar bugünkü maç programı

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, alt takım Sheffield United'ı 2-0 mağlup ederek tarihi bir yılı tamamladı ve puan tablosunda zirveye iki puan yaklaştı. Juventus, Serie A 18. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği AS Roma'yı tek golle geçti: 1-0. Milan, konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 31 Aralık 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

10:11 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 10:11 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Aston Villa, konuk ettiği Burnley'i 89. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 yendi. Serie A'da Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Milan, Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 31 Aralık 2023 Pazar bugünkü maç programı

17:00 Fulham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

1 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

23:00 Liverpool - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

2 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

19:00 Getafe - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 St.Mirren - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

21:15 Real Sociedad - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus

22:30 West Ham - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Milan - Cagliari İtalya Kupası TRT Spor

23:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus

3 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

19:00 Granada - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Atalanta - Sassuolo İtalya Kupası TRT Spor

21:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

21:15 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Roma - Cremonese İtalya Kupası TRT Spor

23:30 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

4 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus

21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor

23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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Bugün kimin maçı var? 31 Aralık 2023 Pazar bugünkü maç programı