İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Aston Villa, konuk ettiği Burnley'i 89. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 yendi. Serie A'da Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Milan, Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.