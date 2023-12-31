İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Aston Villa, konuk ettiği Burnley'i 89. dakikada penaltıdan bulduğu golle 3-2 yendi. Serie A'da Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Milan, Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 31 Aralık 2023 Pazar bugünkü maç programı
17:00 Fulham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
1 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
23:00 Liverpool - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
2 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
19:00 Getafe - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 St.Mirren - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
21:15 Real Sociedad - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus
22:30 West Ham - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Milan - Cagliari İtalya Kupası TRT Spor
23:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus
3 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
19:00 Granada - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Atalanta - Sassuolo İtalya Kupası TRT Spor
21:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
21:15 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Roma - Cremonese İtalya Kupası TRT Spor
23:30 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
4 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor
23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus