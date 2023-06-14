Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 9 yıl sonra kupa kazanmış oldu. Fenerbahçe'nin gollerini 1 ve 29.dakikalarda Batshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli ekip 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı müzesini götürdü. İtalya Serie A'da Spezie ve Hellas Verona karşı karşıya geldi. Hellas Verona karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Serie A'da kalmayı başardı.

Serie B'den Serie A'ya yükselecek üçüncü ve son takımın belirlenmesi için yapılan play-off müsabakaları da dün akşam tamamlandı. Çift maçlı eleme usulüne göre yapılan play-off finali, Cagliari ile Bari arasında oynandı. İlk maçın 1-1'lik eşitlikle bittiği play-off finalinin rövanşında Cagliari deplasmanda Bari'yi 1-0 yenerek, bu sezon Serie A'ya yükselmeye hak kazanan üçüncü ve son takım oldu. Bu sonuçla Cagliari bir sezon aradan sonra yeniden Serie A'ya dönmüş oldu. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (14 Haziran 2023 Çarşamba)

19:00 Kepez Bld. - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off Final A Spor

21:45 Hollanda - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS Sport S Sport Plus

15 Haziran 2023 Perşembe kimin maçı var?

02:00 Hartford Athletic - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube 04:00 El Paso Locomotive - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube 05:00 San Diego Loyal - San Antonio ABD USL Championship USL Championship Youtube 05:30 Los Angeles FC - Houston Dynamo MLS Bilyoner TV 15:00 Arjantin - Avustralya Hazırlık Maçı Yayın Yok 19:00 Şanlıurfaspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor 21:45 İspanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS SportS Sport Plus

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda sezon tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunu tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, HangiKredi Ümraniyespor ve Bitexen Giresunspor'un Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk iki sırada bitiren Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükseltilmesi kararı alındı.

TFF Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2023-2024 sezonunda Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Spor Toto Süper Lig'de, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un da Spor Toto 1.Lig'de yer almaları kararlaştırıldı.