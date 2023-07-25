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Bugün kimin maçı var? 25 Temmuz 2023 Salı maç programı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maç golsüz eşitlikle sona erdi. Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçında Zalgiris Vilnius ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. PSG ve Al Nassr çekişmeli geçmesi beklenene hazırlık maçında mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 25 Temmuz 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:27 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Akdeniz ekibi, yeşil-mavili takımla karşılaştı.

Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara ve Kadir Beyaz hakem üçlüsünün yönettiği mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sakaryaspor hazırlık maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'in antrenman sahasında yapılan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 20. dakikada Dino, 42. dakikada ise Burak Süleyman attı.

Bitexen Giresunspor'un tek golünü ise 13. dakikada Mert Kurt kaydetti. Karşılaşma, Sakaryaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 25 Temmuz 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (25 Temmuz 2023 Salı kimin maçı var?)

  1. 03:30 Boca Juniors - Newell's Old Boys Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart
  2. 13:20 PSG - Al Nassr Hazırlık Maçı Yayın Yok
  3. 17:30 Trabzonspor - Rabotnicki Hazırlık Maçı A Spor
  4. 19:00 Zalgiris Vilnius - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  5. 19:00 Leipzig - Udinese Hazırlık Maçı Yayın Yok
  6. 21:00 Porto - Wolverhampton Hazırlık Maçı Yayın Yok
  7. 21:45 Hull City - Scunthorpe Hazırlık Maçı Yayın Yok
  8. 21:45 Millwall - Charlton Athletic Hazırlık Maçı Charlton Youtube
  9. 22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı S Sport Plus
  10. 22:30 Benfica - Burnley Hazırlık Maçı Yayın Yok
  11. 22:30 Sporting - Real Sociedad Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

  • 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
  • 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  • 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

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