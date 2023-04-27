İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan zirve mücadelesinde Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup etti. West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Liverpool geriden gelerek 2-1 kazandı. Chelsea, İngiltere Premier League'in 33. haftasında konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cesar Azpilicueta (kendi kalesine) ve 78. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.