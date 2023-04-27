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Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan 2023 Perşembe maç programı

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükseldi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 33'üncü haftasında Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Chelsea, İngiltere Premier League'in 33. haftasında konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2023 Perşembe maç programı.

09:22 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan zirve mücadelesinde Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup etti. West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Liverpool geriden gelerek 2-1 kazandı. Chelsea, İngiltere Premier League'in 33. haftasında konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cesar Azpilicueta (kendi kalesine) ve 78. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

Chelsea bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini alırken 39 puanda kaldı. Brentford ise puanını 47'ye yükseltti. İspanya La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid evinde Mallorca ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. İşte 27 Nisan 2023 Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan 2023 Perşembe maç programı

  1. 12:00 Galatasaray - Konyaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV
  2. 15:00 Sebail - Qabala Azerbaycan Kupası CBC Sport
  3. 15:30 Spartak Subotica - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  4. 17:30 Radnik - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  5. 19:00 Rijeka - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
  6. 20:30 Valencia - Valladolid İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV
  7. 20:30 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV
  8. 21:30 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  9. 21:30 Luzern - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  10. 21:30 Sion - Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  11. 21:45 Southampton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  12. 21:45 Everton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  13. 22:00 Fiorentina - Cremonese İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor Bilyoner TV
  14. 22:15 Tottenham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  15. 23:00 Athletic Bilbao - Sevilla İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
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