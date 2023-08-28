Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası ev sahibi Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler birer puanla sahadan ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.