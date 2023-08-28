Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası ev sahibi Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. VavaCars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve ekipler birer puanla sahadan ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (28 Ağustos 2023 Pazartesi kimin maçı var?
- 19:30 Salernitana - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 20:30 Getafe - Alaves İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
- 21:00 Giresunspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 21:00 Al Hilal - El İttifak Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 21:00 Al Wehda - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 21:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:45 Cagliari - Inter İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 21:45 Annecy - St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 22:15 Rio Ave - Porto Portekiz Liga NOS Smart Spor HD Spor Smart
- 22:30 Rayo Vallecano - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray