|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 29 Ağustos 2023 Salı maç programı

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. La Liga'da Atletico Madrid, Vallecano'yu 7-0 yenerken en farklı deplasman galibiyetine imza atıp tarihe geçti. Çağlar Söyüncü, 14 dakika forma giydi. Suudi Arabistan Pro Lig'de El Hilal, Al Ittifak’ı 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 29 Ağustos 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı. La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Vallecano'yu 7-0 mağlup etti. Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. El Hilal ile Al Ittifak ile karşı karşıya geldi. El Hilal, Al Ittifak’ı 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 29 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (29 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?

  1. 21:00 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus Exxen
  2. 22:00 Galatasaray - Molde UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport Exxen
  3. 22:00 Panathinaikos - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen TV
  4. 22:00 Young Boys - Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8,5 Exxen

30 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?

01:00 Internacional - Bolivar Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2

03:30 Estudiantes - Corinthians Copa Sudamericana Çeyrek Final S Sport PlusS Sport 2

22:00 PSV - Glasgow Rangers UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen TV

22:00 Kopenhag - Rakow Czestochowa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen

22:00 AEK - Antwerp UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

  1. 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  2. 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  3. 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
  4. 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  5. 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray


#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#maç programı
#galatasaray
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 29 Ağustos 2023 Salı maç programı