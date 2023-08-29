Bugün kimin maçı var?
Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı. La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Vallecano'yu 7-0 mağlup etti. Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. El Hilal ile Al Ittifak ile karşı karşıya geldi. El Hilal, Al Ittifak’ı 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 29 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (29 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?
- 21:00 Al Nassr - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus Exxen
- 22:00 Galatasaray - Molde UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport Exxen
- 22:00 Panathinaikos - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen TV
- 22:00 Young Boys - Maccabi Haifa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8,5 Exxen
30 Ağustos 2023 Çarşamba kimin maçı var?
01:00 Internacional - Bolivar Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
03:30 Estudiantes - Corinthians Copa Sudamericana Çeyrek Final S Sport PlusS Sport 2
22:00 PSV - Glasgow Rangers UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen TV
22:00 Kopenhag - Rakow Czestochowa UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen
22:00 AEK - Antwerp UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda rövanşları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
- 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray