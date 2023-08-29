Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı. La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Vallecano'yu 7-0 mağlup etti. Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. El Hilal ile Al Ittifak ile karşı karşıya geldi. El Hilal, Al Ittifak’ı 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 29 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.