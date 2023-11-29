Bugün kimin maçı var?
G Grubu 5. hafta maçında
sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Paris Saint Germain sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skor ile sonuçlandı ve taraflar puanları paylaştı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga,
, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı...
Bugün kimin maçı var? 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı
Bugün kimin maçı var? 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı
- 11:00 CC Mariners - Terengganu AFC Kupası Spor Smart
- 13:00 Urawa - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 13:00 Pohang - Hanoi AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
- 13:00 Kofu - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 13:00 Kitchee - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
- 15:00 Zhejiang Professional - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 15:00 Bali United - Stallion AFC Kupası Smart Spor 2
- 16:00 Real Sociedad - Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:00 Bangkok - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 18:00 Bayern Münih - Kopenhag UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 20:45 Galatasaray - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 20:45 Sevilla - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 21:00 Montpellier - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports
- 23:00 Bayern Münih - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Arsenal - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Real Madrid - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Braga - Union Berlin UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Real Sociedad - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Mallorca - Cadiz İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
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31 dakika önce