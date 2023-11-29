G Grubu 5. hafta maçında

sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Paris Saint Germain sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skor ile sonuçlandı ve taraflar puanları paylaştı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga,