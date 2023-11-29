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Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i Ciro Immobile'nin 82 ve 85'te attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Paris Saint Germain evinde konuk ettiği Newcastle United ile Kylian Mbappe'nin son bölümlerde attığı gol ile 1-1 berabere kaldı. Manchester City evinde konuk ettiği Leipzig'i 3-2 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:23 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:26 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

G Grubu 5. hafta maçında
sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Paris Saint Germain sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skor ile sonuçlandı ve taraflar puanları paylaştı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga,
, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı...

Bugün kimin maçı var? 29 Kasım 2023 Çarşamba maç programı

  1. 11:00 CC Mariners - Terengganu AFC Kupası Spor Smart
  2. 13:00 Urawa - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  3. 13:00 Pohang - Hanoi AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
  4. 13:00 Kofu - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  5. 13:00 Kitchee - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
  6. 15:00 Zhejiang Professional - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  7. 15:00 Bali United - Stallion AFC Kupası Smart Spor 2
  8. 16:00 Real Sociedad - Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  9. 17:00 Bangkok - Lion City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  10. 18:00 Bayern Münih - Kopenhag UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  11. 20:45 Galatasaray - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  12. 20:45 Sevilla - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  13. 21:00 Montpellier - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports
  14. 23:00 Bayern Münih - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  15. 23:00 Arsenal - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  16. 23:00 Real Madrid - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  17. 23:00 Braga - Union Berlin UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  18. 23:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  19. 23:00 Real Sociedad - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  20. 23:00 Mallorca - Cadiz İspanya La Liga S Sport PlusS Sport

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

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#UEFA Şampiyonlar Ligi
31 dakika önce
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