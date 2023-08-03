Bu sonucun ardından ilk maç 2-2 berabere kalan Galatasaray toplamda 3-2'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıları 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Atletico Madrid, 2 Ağustos Çarşamba günü oynanan hazırlık maçında Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.