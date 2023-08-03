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Bugün kimin maçı var? 3 Ağustos 2023 Perşembe maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup eden Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. ABD'de yapılan hazırlık maçında Barcelona, Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Atletico Madrid, 2 Ağustos Çarşamba günü oynanan hazırlık maçında Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa, hazırlık maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:43 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövaş maçında temsilcimiz Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızlılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk maç 2-2 berabere kalan Galatasaray toplamda 3-2'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıları 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Atletico Madrid, 2 Ağustos Çarşamba günü oynanan hazırlık maçında Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (3 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?)

  1. 02:30 Juventus - Real Madrid Soccer Champions Tour S Sport Plus
  2. 03:30 B.Dortmund - Chelsea Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2
  3. 03:30 Atletico Minerio - Palmeiras Copa Libertadores S SportS Sport Plus
  4. 06:00 Sevilla - Real Betis Hazırlık Maçı Sevilla FC Youtube
  5. 11:00 Jeonbuk - PSG Hazırlık Maçı Bein Sports 4
  6. 18:00 El Zamalek - Al Nassr Hazırlık Maçı Yayın Yok
  7. 20:00 Neftçi Bakü - Zeljeznicar UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme CBC Sport
  8. 21:00 Tirana - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport PlusReal TV
  9. 21:00 Adana Demirspor - CFR Cluj UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
  10. 21:30 Aston Villa - Lazio Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

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