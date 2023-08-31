Bugün kimin maçı var?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 5-1'lik skorla kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Kopenhag ile Rakow, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Kopenhag, rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılarak gruplara yükselmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 1-0'ın rövanşında AEK Atina sahasında Antwerp'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanırken, Antwerp toplam 3-1'lik skorla gruplara kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (31 Ağustos 2023 Perşembe kimin maçı var?
- 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk UEFA.tv, Exxen TV
- 19:00 Karabağ - Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme CBC Sport
- 20:00 Twente - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 21:00 Adana Demirspor - Genk UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Exxen TV
- 21:00 Beşiktaş - Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TRT Spor
1 Eylül 2023 Cuma kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
- 01:00 Sao Paulo - LDU Quito Copa Sudamericana Çeyrek Final S Sport PlusS Sport 2
- 03:30 Olimpia Asuncion - Fluminense Copa Libertadores S Sport PlusS Sport 2
- 13:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen
- 14:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen
- 18:00 Sabah Bakü - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:00 Torpedo Kutaisi - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:30 Sassuolo - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 19:30 Braunschweig - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4
- 19:30 Fortuna Düsseldorf - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 Bein Sports 5
- 20:00 Dinamo Batum - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 20:30 Cadiz - Villarreal İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
- 21:00 Adanaspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 21:00 Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 21:00 Al Ittihad - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk S Sport Plus, Exxen
- 21:30 B.Dortmund - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
- 21:45 Roma - Milan İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
- 22:00 Luton Town - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Nantes - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 22:30 Almeria - Celta Vigo İspanya La Liga S SportS Sport Plus
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray