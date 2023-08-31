Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 5-1'lik skorla kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Kopenhag ile Rakow, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Kopenhag, rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılarak gruplara yükselmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 1-0'ın rövanşında AEK Atina sahasında Antwerp'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanırken, Antwerp toplam 3-1'lik skorla gruplara kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ağustos 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.