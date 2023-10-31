Bugün kimin maçı var?
'in 10. haftasında
ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 2-0 kazandı.
'nın 10. haftasında Empoli, evinde Atalanta'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Ekim 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
- 13:00 Kasımpaşa - 68 Aksaray Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 14:00 Keçiörengücü - Burhaniye Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 14:00 Manisa FK - Pazarspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 14:00 Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üni Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok
- 15:00 Afjet Afyonspor - Muşspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 15:00 Azerbaycan - Karadağ Uefa Kadınlar Uluslar Ligi CBC Sport
- 17:30 Hatayspor - Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 19:00 Türkiye - Lüksemburg Uefa Kadınlar Uluslar Ligi TRT Spor
- 20:00 Alanyaspor - Kütahyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 20:00 Wolfsburg - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor 2
- 20:00 Stuttgart - Union Berlin Almanya Kupası DFB Pokal D Smart GO
- 20:00 St.Pauli - Schalke 04 Almanya Kupasi DFB Pokal D Smart GO
- 22:45 Hibernian - Ross County İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 22:45 Kaiserslautern - Köln Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor 2
- 22:45 Monchengladbach - Heidenheim Almanya Kupasi DFB Pokal Spor Smart
- 22:45 Arminia Bielefeld - Hamburg Almanya Kupasi DFB Pokal D Smart GO
- 23:00 Bologna - Verona İtalya Kupasi TRT Spor
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
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13 dakika önce