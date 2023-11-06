, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen, son dakikadaki penaltı golü ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

'in 11. haftasında Aston Villa deplasmanda Nottingham Forest'a 2-0 kaybetti. Londra temsilcisi 6 maç sonra ligde yenildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında