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Bugün kimin maçı var? 6 Kasım 2023 Pazartesi maç programı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. TÜMOSAN Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadele, 1-1’lik skorla sonuçlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 Kasım 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

10:37 - 6/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen, son dakikadaki penaltı golü ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
'in 11. haftasında Aston Villa deplasmanda Nottingham Forest'a 2-0 kaybetti. Londra temsilcisi 6 maç sonra ligde yenildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında
sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

  1. 20:00 Kayserispor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  2. 20:00 Gaziantep FK - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  3. 20:00 Ümraniyespor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  4. 20:30 Frosinone - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus
  5. 22:45 Torino - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
  6. 22:45 Guingamp - Auxerre Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  7. 23:00 Tottenham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports
  8. 23:00 Getafe - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

#bugünkü maç programı
#süper lig
#İngiltere Premier Lig
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