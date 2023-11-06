Bugün kimin maçı var?
, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı. Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen, son dakikadaki penaltı golü ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
'in 11. haftasında Aston Villa deplasmanda Nottingham Forest'a 2-0 kaybetti. Londra temsilcisi 6 maç sonra ligde yenildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında
sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 6 Kasım 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
- 20:00 Kayserispor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Gaziantep FK - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Ümraniyespor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 20:30 Frosinone - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 Torino - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 Guingamp - Auxerre Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
- 23:00 Tottenham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports
- 23:00 Getafe - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
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