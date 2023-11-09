Serin ve yağışlı hava giriş yapıyor! 9 Kasım 2023 hava durumu raporu

Hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 KASIM İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz’de hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26
Antalya: Parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu 22