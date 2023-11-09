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Serin ve yağışlı hava giriş yapıyor! 9 Kasım 2023 hava durumu raporu

Türkiye’de beklenen hava durumu hareketliliği nihayet başladı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Yurdun birçok kesiminde sağanak yağış beklenirken Meteoroloji’den bazı iller için sarı kodlu uyarı verildi. İşte 9 Kasım Perşembe günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke genelinde beklenen hava durumunun detayları…

Tuğba Güner
09:32 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 KASIM İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz’de hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu 22



#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklıkları
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