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Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor! 6 Kasım yurtta hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. 6 Kasım Pazartesi il il hava durumu raporu haberimizde.

09:53 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen
durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 KASIM 2023

: Parçalı ve az bulutlu 21
: Parçalı ve az bulutlu 24
: Parçalı bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu 22

BUDO bazı seferleri iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO'nun 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.


#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklıkları
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