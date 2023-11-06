Hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 KASIM 2023
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu 22
BUDO bazı seferleri iptal etti
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.