Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen

durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle...