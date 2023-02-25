Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 Mart'ta ilk karşılaşmalar Floransa ve Gent'te, rövanş maçları ise 16 Mart'ta Sivas ve İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı.
Bugün hangi maçlar var? (25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı)
- 09:00 Melbourne City – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 09:00 Newcastle Jets – Western United Avustralya A Ligi Bilyoner
- 09:00 Avispa Fukuoka – Cerezo Osaka Japonya J.League Bilyoner
- 09:00 Gamba Osaka – Sagan Tosu Japonya J.League Bilyoner
- 09:00 Sapporo – Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner
- 10:00 Kashima Antlers – Kawasaki Frontale Japonya J.League Bilyoner
- 10:00 Nagoya – Kyoto Japonya J.League Bilyoner
- 11:45 WS Wanderers – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4
- 13:30 Shamakhi – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 14:00 Samtredia – Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 15:00 Kaiserslautern – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 15:00 Holstein Kiel – Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5, Tivibu Spor 1
- 15:00 Nürnberg – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
- 15:00 Bravo – Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Hillerod – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:00 Vendsyssel – Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 15:30 Newcastle – Brighton İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
- 15:30 Sepsi – Hermannstadt Romanya Liga 1 Bilyoner
- 16:00 Espanyol – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
- 16:00 Sumqayıt – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 16:00 Brescia – Bari İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Como – Cosenza İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Reggina – Modena İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Sudtirol – Palermo İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Ternana – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 Venezia – Cagliari İtalya Serie B Bilyoner
- 16:00 AS Vita Club – JS Kabylie CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 16:30 Amstetten – Dornbirn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 16:30 Kapfenberg Bulls – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Bohemians – Brno Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Mlada Boleslav – Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Fastav Zlin – Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 17:00 Banska Bystrica – Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Dunajska Streda – Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Spartak Trnava – AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Zlate Moravce – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
- 17:00 Radomlje – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 17:00 Piast Gliwice – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 17:00 Grenoble – Le Havre Fransa Ligue 2 beIN Sports Tod TV
- 17:00 Nykobing – Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner
- 17:30 Werder Bremen – Bochum Almanya Bundesliga beIN Sports Tod TV
- 17:30 Köln – Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
- 17:30 Hertha Berlin – Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, beIN Sports Tod TV
- 17:30 Hoffenheim – B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
- 17:30 Leipzig – E.Frankfurt Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 2
- 18:00 Bristol City – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
- 18:00 Deinze – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 18:00 Arbroath – Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
- 18:00 Dundee FC – Inverness İskoçya Championship Bilyoner
- 18:00 Hamilton – Queen Park İskoçya Championship Bilyoner
- 18:00 Morton – Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner
- 18:00 Everton DV – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner
- 18:00 Seraing – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
- 18:00 Everton – Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
- 18:00 Leeds United – Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
- 18:00 Leicester City – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 18:00 West Ham – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
- 18:00 Cluj – Botosani Romanya Liga 1 Bilyoner
- 18:00 ND Gorica – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 18:00 Dila Gori – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 18:15 Cadiz – Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 18:15 Alaves – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:15 Racing Santander – Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 18:15 Genoa – Spal İtalya Serie B Bilyoner
- 18:30 Damac – Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus, Tvnet
- 18:30 Arouca – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 18:30 AEK – Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 18:30 Groningen – Excelsior Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 19:00 Angers – Lyon Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
- 19:00 Giresunspor – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 19:00 Fenerbahçe – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Austria Vienna – Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 19:00 Sturm Graz – A.Klagenfurt Avusturya Bundesliga Bilyoner
- 19:00 Esperance Tunis – El Zamalek CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 19:00 Vipers – Simba CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 19:30 Koper – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
- 19:30 Warta – Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 20:00 Empoli – Napoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 20:00 Viktoria Plzen – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
- 20:00 Sion – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 20:00 Giannina – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 20:10 Rijeka – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
- 20:15 KAS Eupen – Cercle Brugge Belçika Pro League Bilyoner
- 20:15 Genk – Oostende Belçika Pro League Bilyoner
- 20:30 Schalke 04 – Stuttgart Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
- 20:30 Real Madrid – Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 20:30 Bournemouth – Manchester City İngiltere Premier Lig İçtimai TV, Bein Sports 3
- 20:45 Heerenveen – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 21:00 Maritimo – Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner
- 21:00 Rapid Bükreş – Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner
- 21:00 Guingamp – Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Laval – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Metz – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Paris FC – Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Rodez – Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Sochaux – Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 St. Etienne – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Valenciennes – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
- 21:00 Agua Santa – Botafogo SP Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
- 21:30 Olympiakos – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 22:00 Club Brugge U23 – Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner
- 22:00 Lechia Gdansk – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 22:00 AZ Alkmaar – Cambuur Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 22:00 Bragantino – Ituano Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
- 22:00 Inter de Limeira – Guarani Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
- 22:00 Al Ahly – Mamelodi Sundowns CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 22:00 Raja Casablanca – Horoya AC CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
- 22:30 Darmstadt 98 – Hamburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
- 22:30 FC Zurich – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
- 22:45 Lecce – Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
- 22:45 Westerlo – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Crystal Palace – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 23:00 Montpellier – Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 23:00 Valencia – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 23:00 Sporting Gijon – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:00 Mirandes – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner
- 23:00 NEC Nijmegen – Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner
- 23:00 San Lorenzo – Santa Fe Arjantin Primera Division D Smart Kanal 90
- 23:30 Vizela – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart