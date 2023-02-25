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Özgün

Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Ertelen 1.4. ve 23. hafta maçları da bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu. İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fulham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maç programı da futbolseverlerin takibinde. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:26 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Basel ekibine konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Evinde oynadığı ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyamayan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu.

UEFA Avrupa Ligi maçları

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 Mart'ta ilk karşılaşmalar Floransa ve Gent'te, rövanş maçları ise 16 Mart'ta Sivas ve İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı)

  1. 09:00 Melbourne City – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  2. 09:00 Newcastle Jets – Western United Avustralya A Ligi Bilyoner
  3. 09:00 Avispa Fukuoka – Cerezo Osaka Japonya J.League Bilyoner
  4. 09:00 Gamba Osaka – Sagan Tosu Japonya J.League Bilyoner
  5. 09:00 Sapporo – Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner
  6. 10:00 Kashima Antlers – Kawasaki Frontale Japonya J.League Bilyoner
  7. 10:00 Nagoya – Kyoto Japonya J.League Bilyoner
  8. 11:45 WS Wanderers – Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  9. 13:30 Shamakhi – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  10. 14:00 Samtredia – Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  11. 15:00 Kaiserslautern – Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  12. 15:00 Holstein Kiel – Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5, Tivibu Spor 1
  13. 15:00 Nürnberg – Sandhausen Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
  14. 15:00 Bravo – Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  15. 15:00 Hillerod – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  16. 15:00 Vendsyssel – Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  17. 15:30 Newcastle – Brighton İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın Yok
  18. 15:30 Sepsi – Hermannstadt Romanya Liga 1 Bilyoner
  19. 16:00 Espanyol – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
  20. 16:00 Sumqayıt – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  21. 16:00 Brescia – Bari İtalya Serie B Bilyoner
  22. 16:00 Como – Cosenza İtalya Serie B Bilyoner
  23. 16:00 Reggina – Modena İtalya Serie B Bilyoner
  24. 16:00 Sudtirol – Palermo İtalya Serie B Bilyoner
  25. 16:00 Ternana – Cittadella İtalya Serie B Bilyoner
  26. 16:00 Venezia – Cagliari İtalya Serie B Bilyoner
  27. 16:00 AS Vita Club – JS Kabylie CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  28. 16:30 Amstetten – Dornbirn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  29. 16:30 Kapfenberg Bulls – Austria II Avusturya 1. Ligi Bilyoner
  30. 17:00 Bohemians – Brno Çekya 1.Ligi Bilyoner
  31. 17:00 Mlada Boleslav – Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner
  32. 17:00 Fastav Zlin – Sparta Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner
  33. 17:00 Banska Bystrica – Mikulas Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  34. 17:00 Dunajska Streda – Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  35. 17:00 Spartak Trnava – AS Trencin Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  36. 17:00 Zlate Moravce – Slovan Bratislava Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
  37. 17:00 Radomlje – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  38. 17:00 Piast Gliwice – Cracovia Krakow Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  39. 17:00 Grenoble – Le Havre Fransa Ligue 2 beIN Sports Tod TV
  40. 17:00 Nykobing – Helsingor Danimarka 1. Ligi Bilyoner
  41. 17:30 Werder Bremen – Bochum Almanya Bundesliga beIN Sports Tod TV
  42. 17:30 Köln – Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
  43. 17:30 Hertha Berlin – Augsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, beIN Sports Tod TV
  44. 17:30 Hoffenheim – B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  45. 17:30 Leipzig – E.Frankfurt Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 2
  46. 18:00 Bristol City – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
  47. 18:00 Deinze – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  48. 18:00 Arbroath – Partick Thistle İskoçya Championship Bilyoner
  49. 18:00 Dundee FC – Inverness İskoçya Championship Bilyoner
  50. 18:00 Hamilton – Queen Park İskoçya Championship Bilyoner
  51. 18:00 Morton – Cove Rangers İskoçya Championship Bilyoner
  52. 18:00 Everton DV – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner
  53. 18:00 Seraing – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
  54. 18:00 Everton – Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  55. 18:00 Leeds United – Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
  56. 18:00 Leicester City – Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  57. 18:00 West Ham – Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV
  58. 18:00 Cluj – Botosani Romanya Liga 1 Bilyoner
  59. 18:00 ND Gorica – Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  60. 18:00 Dila Gori – Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  61. 18:15 Cadiz – Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  62. 18:15 Alaves – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner
  63. 18:15 Racing Santander – Andorra İspanya La Liga 2 Bilyoner
  64. 18:15 Genoa – Spal İtalya Serie B Bilyoner
  65. 18:30 Damac – Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus, Tvnet
  66. 18:30 Arouca – Casa Pia Portekiz Liga NOS Bilyoner
  67. 18:30 AEK – Asteras Tripolis Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  68. 18:30 Groningen – Excelsior Hollanda Eredivisie Bilyoner
  69. 19:00 Angers – Lyon Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV
Giresunspor Kayserispor
  1. 19:00 Giresunspor – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  2. 19:00 Fenerbahçe – Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  3. 19:00 Austria Vienna – Hartberg Avusturya Bundesliga Bilyoner
  4. 19:00 Sturm Graz – A.Klagenfurt Avusturya Bundesliga Bilyoner
  5. 19:00 Esperance Tunis – El Zamalek CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  6. 19:00 Vipers – Simba CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  7. 19:30 Koper – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner
  8. 19:30 Warta – Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  9. 20:00 Empoli – Napoli İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  10. 20:00 Viktoria Plzen – Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner
  11. 20:00 Sion – St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  12. 20:00 Giannina – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  13. 20:10 Rijeka – Slaven Belupo Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
  14. 20:15 KAS Eupen – Cercle Brugge Belçika Pro League Bilyoner
  15. 20:15 Genk – Oostende Belçika Pro League Bilyoner
  16. 20:30 Schalke 04 – Stuttgart Almanya Bundesliga Idman TV, Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  17. 20:30 Real Madrid – Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  18. 20:30 Bournemouth – Manchester City İngiltere Premier Lig İçtimai TV, Bein Sports 3
  19. 20:45 Heerenveen – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner
  20. 21:00 Maritimo – Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner
  21. 21:00 Rapid Bükreş – Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner
  22. 21:00 Guingamp – Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  23. 21:00 Laval – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  24. 21:00 Metz – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner
  25. 21:00 Paris FC – Niort Fransa Ligue 2 Bilyoner
  26. 21:00 Rodez – Bastia Fransa Ligue 2 Bilyoner
  27. 21:00 Sochaux – Annecy Fransa Ligue 2 Bilyoner
  28. 21:00 St. Etienne – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner
  29. 21:00 Valenciennes – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
  30. 21:00 Agua Santa – Botafogo SP Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  31. 21:30 Olympiakos – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  32. 22:00 Club Brugge U23 – Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  33. 22:00 Lechia Gdansk – Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  34. 22:00 AZ Alkmaar – Cambuur Hollanda Eredivisie Bilyoner
  35. 22:00 Bragantino – Ituano Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  36. 22:00 Inter de Limeira – Guarani Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
  37. 22:00 Al Ahly – Mamelodi Sundowns CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  38. 22:00 Raja Casablanca – Horoya AC CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner
  39. 22:30 Darmstadt 98 – Hamburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4
  40. 22:30 FC Zurich – Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner
  41. 22:45 Lecce – Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
  42. 22:45 Westerlo – St.Gilloise Belçika Pro League Bilyoner
  43. 22:45 Crystal Palace – Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 23:00 Montpellier – Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  44. 23:00 Valencia – Real Sociedad İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  45. 23:00 Sporting Gijon – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
  46. 23:00 Mirandes – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner
  47. 23:00 NEC Nijmegen – Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner
  48. 23:00 San Lorenzo – Santa Fe Arjantin Primera Division D Smart Kanal 90
  49. 23:30 Vizela – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

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Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​
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