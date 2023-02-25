Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı ile 23. haftadan ertelenen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarih ve saat TFF tarafından açıklandı. Buna göre Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig’de ertelenen diğer maçların oynanacağı tarih.