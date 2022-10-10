Özgün Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 10 Ekim 2022 maç programı
ÖZGÜN HABERLER

Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 10 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig’de 9. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü, 5-4 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçların hangileri olduğu araştırılıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 10 Ekim Pazartesi günün maçları:

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 10 Ekim 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Uluslar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerin tamamlanmasıyla gözler liglerdeki maçlara çevrildi. Futbolseverler oynanacak maçların saatleriyle alakalı araştırmalarına başladılar. İşte, 10 Ekim Pazartesi gününde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanallarda izlenecek sorularının cevapları...

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

SÜPER LİG (BEIN SPORTS)

  • 20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
  • 20:00 Başakşehir - Sivasspor

PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

  • 22:00 Not. Forest - Aston Villa

LA LIGA (S SPORT)

  • 22:00 Elche - Mallorca

SERIE A (S SPORT)

  • 21:45 Fiorentina - Lazio

(ÖZET) Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu: 5-4
ÖZGÜN
(ÖZET) Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu: 5-4
Ulaşım 5 dakikaya düşecek

Ulaşım 5 dakikaya düşecek

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.
En lezzetlisi hangi ilde?

En lezzetlisi hangi ilde?

Üç kent ciğer kebabı için karşı karşıya.
Kılıçdaroğlunu ABDde firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

​Rum gazetesine konuştu: Tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı.

Putin misilleme sonrası ilk kez konuştu.

​Kremlin'den açıklama: Putin Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir

​Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması.

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.