Bugünkü maçlar kimin, hangileri? 10 Ekim 2022 maç programı

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Uluslar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerin tamamlanmasıyla gözler liglerdeki maçlara çevrildi. Futbolseverler oynanacak maçların saatleriyle alakalı araştırmalarına başladılar. İşte, 10 Ekim Pazartesi gününde hangi maçlar oynanacak ve hangi kanallarda izlenecek sorularının cevapları...

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

SÜPER LİG (BEIN SPORTS)

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20:00 Başakşehir - Sivasspor

PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

22:00 Not. Forest - Aston Villa

LA LIGA (S SPORT)

22:00 Elche - Mallorca

SERIE A (S SPORT)

21:45 Fiorentina - Lazio