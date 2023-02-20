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Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2023 Pazartesi maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edilirken Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 20 Şubat 2023 Pazartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:29 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var?


17:00 Y.Malatyaspor – Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok

18:00 Botosani – Sepsi Romanya Liga 1 Bilyoner

18:00 Al Faysaly – Foolad AFC Şampiyonlar Ligi Bilyoner

19:00 Atromitos – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Galatasaray – Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Yayın Yok

20:00 Eyüpspor – Altay Spor Toto 1. Lig Yayın Yok

20:00 Samsunspor – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok

20:30 OFI Crete – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

21:00 Viborg – FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner

21:00 Mioveni – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner

21:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner

21:00 Al Hilal – Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Bilyoner

22:00 GD Chaves – Sporting Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

22:00 Jong Ajax – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong Utrecht – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:45 Torino – Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2

22:45 Nimes – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

23:00 Getafe – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

23:00 Malaga – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner








#süper lig
#maç programı
#bugünkü maç programı
2 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat 2023 Pazartesi maç programı​
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