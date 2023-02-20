|
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi maç programı.
Bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var?
17:00 Y.Malatyaspor – Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok
18:00 Botosani – Sepsi Romanya Liga 1 Bilyoner
18:00 Al Faysaly – Foolad AFC Şampiyonlar Ligi Bilyoner
19:00 Atromitos – Levadiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
20:00 Galatasaray – Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Yayın Yok
20:00 Eyüpspor – Altay Spor Toto 1. Lig Yayın Yok
20:00 Samsunspor – Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Yayın Yok
20:30 OFI Crete – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
21:00 Viborg – FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner
21:00 Mioveni – Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner
21:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner
21:00 Al Hilal – Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Bilyoner
22:00 GD Chaves – Sporting Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart
22:00 Jong Ajax – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:45 Torino – Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
22:45 Nimes – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
23:00 Getafe – Valencia İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
23:00 Malaga – Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner