Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. Bugün okullar tatil mi? 20 Kasım'da hangi illerde kar tatili oldu? İşte ayrıntılı bilgiler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 KASIM 2023

Olumsuz hava koşulları sonrasında bazı il ve ilçelerde bugün okullar tatil edldi.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 20 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine yönelik resmi açıklama geldi. İstanbul Şile’de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da kar yağışı başladı. 20 Kasım'da Ankara'da okulların tatil olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Son dakika açıklaması yapıldığı zaman habere eklenecek.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da kar yağışı başladı ve yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Valilikten gelen açıklamaya göre; "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

SAKARYA VE DÜZCE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bir tatil haberi de Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi. İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARABÜK'TE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA VE YEDİSU İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BATMAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SİNOP İL MERKEZİ İLE 4 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 01.00-18.00 saatlerinde elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

BİSMİL VE KULP İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Diyarbakır’da da etkili olan sağanak nedeniyle Bismil ve Kulp ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.







