Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok şehirde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Bazı illerde okullar tatil edildi. Hal böyleyken eğitime ara verilen il ve ilçeleri öğrenmek isteyenler "27 Kasım bugün okullar tatil mi, okul var mı, 27 Kasım'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İllerin Valilikleri tatil olan illeri son dakika duyuruyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları için uyarılar yapıldı. Gözler okullara tatil kararı gelip gelmeyeceğine çevrildi. Meteoroloji son dakika hava durumu raporu yayımladı. Raporda 1 ili turuncu, 27 ili ise sarı kodla uyararak yağış ve fırtınanın devam edeceğini bildirdi. Ulaşımda aksaklıklar yaşamamak için okulların tatil edilmesini dört gözle bekleyen öğrenciler gözlerini Valilik açıklamasına çevirdi.

27 KASIM PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER

ZONGULDAK

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

HATAY

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından geçtiğimiz gün başlayan yağışlı hava Hatay’da gün içerisinde etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde akşamsaatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.







