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Özgün Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan sahur vakti saat kaçta? 81 il sahur vakitleri
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Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan sahur vakti saat kaçta? 81 il sahur vakitleri

Sahur vakti merakla araştırılıyor. 2021 Ramazan sahur vakitleri saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Mübarek Ramazan ayına kavuştuk. İlk sahur ne zaman sorusu da bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Müslümanlar bugün sahura kaçta kalkılacak merak ediyor. Bugün, il il imsak vakti saatleri ele alındığında bu vakitlerin her bir il için ayrı ayrı hesaplandıkları ve sahuru gerçekleştirmek için önemli zaman kriterleri oldukları belirtilir. 13 Nisan 2021 günü bu seneki Ramazan ayının ilk oruç günüdür. Bu nedenle ilk sahur bu geceden itibaren başlıyor. Peki, Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan ilk sahur ne zaman?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan sahur vakti saat kaçta? 81 il sahur vakitleri
Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan ilk sahur ne zaman?

Sahur vakti en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2021 Ramazan ayının ilk sahuru için geri sayım başladı. İmsak vakti olduğunda sahur süreci tamamlanır ve sabah ezanının okunduğu duyulur. Bu anda itibaren ise oruç ibadetinde haram olarak sayılan faaliyetlerin tümünden uzaklaşılmalıdır. İl il imsak vakitlerini belirleyen kriter, güneşin illere göre doğuş saatidir. Oruç ibadetinden gün doğumu gerçekleştiği sırada artık yeme-içme eyleminin yapılamaması gerekir. Bu yüzden illerde gün doğumunun saati hesaplanır ve bu saatten öncesinden imsak saati belirlenir. Peki, Bugün sahura kaçta kalkılacak? 2021 Ramazan ilk sahur ne zaman? İşte il il sahur vakitleri.

BUGÜN SAHURA KAÇTA KALKILACAK? 2021 RAMAZAN İLK SAHUR

Bu geceden itibaren ülkemizde sahur gecesi heyecanı yaşanıyor. Bugün sahura kalkmanın heyecanını yaşayan Müslümanlar ilk sahur ne zaman merak ediyor. 12 Nisan Pazartesi gününü 13 Nisan Salı gününe bağlayan gecede 2021 Ramazan ayının ilk sahur vakti idrak edilecek. Sahur saatleri imsak vaktinin gelişinde sona ermektedir. İmsak vakti aynı zamanda sabah ezanı saati olarak gerçekleşir. İşte bazı illerin imsak vakitleri.

İstanbul İmsak Vakti

İstanbul sahur vakti

  • Ramazanın ilk günü olarak açıklanan 13 Nisan 2021’de İstanbul’da saat 04:34 imsak vaktidir. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de İstanbul sahur vakti olarak kabul edilir.
  • Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021’de saat 20:21 İstanbul için imsak vaktidir.

İstanbul için verilen bu imsak saatlerinde ve diğer tüm illerin imsak saatlerinde sabah namazının da okunmaya başlandığı bilinmelidir.

Ramazan 2021
Ramazan 2021

İzmir İmsak Vakti

İzmir imsak saatleri:

  • İzmir’de Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de ilk imsak vakti saat 04:48’dir. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de İzmir sahur vakti olarak kabul edilir.
  • 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü için İzmir imsak vakti saat 03:59’dur.

Ankara İmsak Vakti

Ankara imsak saatleri:

  • 13 Nisan’da Ramazanın ilk gününe girilmesi ile birlikte saat 04:21’de imsak vaktidir. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Ankara sahur vakti olarak kabul edilir.
  • Ramazan ayının son günü olan 12 Mayıs tarihine girildiğinde son imsak vakti saat 03:29 olacaktır.

Eskişehir İmsak Vakti

Eskişehir imsak saatleri:

  • Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021 tarihi için Eskişehir’de imsak vakti saati 04:31 olarak belirlenmiştir. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Eskişehir sahur vakti olarak kabul edilir.
  • Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021 için Eskişehir’de imsak vakti saat 03:40 olarak belirlenmiştir.

Diyarbakır İmsak Vakti

Diyarbakır imsak saatleri:

  • Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de Diyarbakır’da imsak vakti saat 03:58 olarak imsakiyede yer alır. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Diyarbakır sahur vakti olarak kabul edilir.
  • Ramazanın son günü olan 12 Mayıs 2021 tarihi için Diyarbakır’da son imsak vakti saati 03:39 olarak imsakiyede yer alır.

Konya İmsak Vakti

Konya imsak saatleri:

  • İl il imsak saatleri için imsakiyede verilen bilgiler kapsamında, 13 Nisan 2021 tarihinde Konya’da ilk imsak vaktinin saati 04:29’dur. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Konya sahur vakti olarak kabul edilir.
  • 12 Mayıs 2021 tarihi geldiğinde Konya’da 2021 yılı için son imsak vakti saati 03:42’dir.

Isparta İmsak Vakti

Isparta imsak saatleri:

  • Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de Isparta’da imsak vakti saat 04:37’dir. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Isparta sahur vakti olarak kabul edilir.
  • 12 Mayıs 2021 tarihinde ise Isparta’da imsak vakti saat 03:46’dır.

Kayseri İmsak Vakti

Kayseri imsak saatleri:

  • 2021 yılında 13 Nisan itibariyle Ramazanın ilk günü yaşanırken, Kayseri için imsak saati 04:34’tür. Bu süreye kadar olan zaman dilimi de Kayseri sahur vakti olarak kabul edilir.
  • 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü içinde Kayseri için imsak vakti saati 03:39’dur.

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