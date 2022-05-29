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Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi?

29 Mayıs'ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Türk tarifi açısından oldukça önemli olan İstanbul Fethi, bugün 569. yılını kutlayacak. 29 Mayıs'ı kutlamak isteyen vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı soruların cevaplarını arıyor. İşte, yanıtlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün toplu taşımalar ücretsiz mi? 2022 29 Mayıs İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma ücretsiz mi?
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29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin zaferi her sene coşkuyla kutlanıyor. Peki, 29 Mayıs'ta toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 Mayıs İETT, Metro, Marmaray, Metrobüs toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte merak edilen detaylar.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklama yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan geldi. Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

  • "Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi."

  • "Aziz İstanbullular, 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir, bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

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