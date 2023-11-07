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Yazdan kalma havalar devam ediyor! 7-8 Kasım 2023 il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte MGM verilerine göre 7-8 Kasım il il hava durumu...

11:11 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji'nin aktardığı bilgiye göre, 7 Kasım Salı günü ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve açık olması bekleniyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde sıcaklık yüksek seyrederken mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaz havası yaşatan günlerle birlikte vatandaşlar, 'havalar ne zaman soğuyacak?' sorusunun cevabını da araştırıyor. İşte illere göre
ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL? 7 KASIM 2023

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU


#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklıkları
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