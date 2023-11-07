Hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL? 7 KASIM 2023
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24