Meteoroloji'nin aktardığı bilgiye göre, 7 Kasım Salı günü ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve açık olması bekleniyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde sıcaklık yüksek seyrederken mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaz havası yaşatan günlerle birlikte vatandaşlar, 'havalar ne zaman soğuyacak?' sorusunun cevabını da araştırıyor. İşte illere göre

ve 5 günlük hava durumu...