Özgün

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli/AFAD 16 Mayıs 2024 en son depremler listesi

Depreme ilişkin tüm veriler vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanırken sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? 16 Mayıs'ta Hatay ve Muş'ta deprem meydana geldi. İşte 16 Mayıs 2024 Perşembe son depremler listesi.

12:32 - 16/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Son depremler listesi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD listelemeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkemizde meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 16 Mayıs 2024 tarihli en son depremler...

HATAY'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:01'de Hatay'ın Hassa ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 8.59 km olarak ölçüldü.

MUŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:55'te Muş'un Merkez ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.



#deprem
#son depremler
#hatay depremi
#muş depremi
#son dakika deprem
#deprem haberleri
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kırmızı ışık ihlali ne kadar 2024?