Son depremler listesi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlere ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD listelemeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkemizde meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 16 Mayıs 2024 tarihli en son depremler...
HATAY'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:01'de Hatay'ın Hassa ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 8.59 km olarak ölçüldü.
MUŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:55'te Muş'un Merkez ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.