Burak Dermeği

Mukaddes mekân kavramınsevabının daha fazla olduğu yerler” olarak ele aldığımızda karşımıza üç mübarek mescid çıkmaktadır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. İlk iki mescid hac ve umre vesilesiyle sık sık ziyaret edilmekte, haklarında gerekli bilgi rahatlıkla alınabilmektedir. Mescid-i Aksa ise maalesef halkımız tarafından tam olarak tanınmamakta, hak ettiği değer yeterince verilmemektedir. Biz de ilk kıblemiz Mescid-i Aksa bilincini canlı tutmak, işgal altındaki bu topraklara ve orada yaşayan Müslümanlara sahip çıkmak, gerekli maddi ve manevi desteği sağlamak adına yola koyulan bir derneğiz. Hz Peygamber’in (sav) Burak’ı vardı ve onunla Mescid-i Aksa’ya ulaştı. Biz de insanımıza Burak olacak bir dernekle yola çıktık. Şunu iyi biliyoruz ki Mescid-i Aksa’nın esareti ümmetin büyük ayıbıdır. Sorumluluk hepimizindir ve yapılacak daha pek çok işimiz vardır. Bizler yoldayız. Yolculuğumuza eşlik edecek yoldaşlara da azığa da ihtiyacımız var. Yürüyüşümüze bekler, yerinizin hazır olduğunu hatırlatırız.