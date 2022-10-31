Özgün Burak Haktanır kimdir?
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Burak Haktanır kimdir?

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığını iddia etmesine, 'O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ın kim olduğu merak ediliyor. Burak Haktanır kimdir, kaç yaşında? Burak Haktanır Boğaziçi Film Festivali'nde ne dedi, kime neden tepki gösterdi? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Haktanır ne dedi? Oyuncu Burak Haktanır kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Burak Haktanır

Boğaziçi Film Festivali'nde ödülünü Şebnem Korur Fidancı'ya adayan Özcan Alper'e Burak Haktanır'dan Tepki! Oyunca Burak Haktanır nereli, kaç yaşında?

OYUNCU BURAK HAKTANIR BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ'NDE DEDİ?

Bu yıl 10.’su düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Törende ‘Karanlık Gece’ filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Özcan Alper, ödülünü terör propagandasından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti. Oyuncu Burak Haktanır ise buna tepki gösterdi ve salonu terk etti.

BURAK HAKTANIR KİMDİR?

Burak Haktanır, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında Recep İvedik 3 filminde rol alarak başlamıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Haktanır, 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisinde, 2019'da Ekrem karakteri ile Kimse Bilmez dizisinde, 2020'de Vahap karakteri ile Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Payitaht Abdülhamid (Eskidarlı Vahap, TV Dizisi 2017-2020)

Kimse Bilmez (Ekrem, TV Dizisi 2019)

Mehmetçik Kut'ül Amare (TV Dizisi 2018)

Nezih Bir Film (Cemil, Sinema Filmi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (Remzi, TV Dizisi 2016)

Kırıntılar (TV Filmi 2016)

Çırağan Baskını (TV Dizisi 2014)

Miraç (Sinema Filmi 2014)

Recep İvedik 3 (Sinema Filmi 2010)

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