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Burdur'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Burdur-Tefenni kara yolunun Karakuzu mevkisinde meydana geldi. Burdur'da yaşanan kazaya ilişkin son durum haberimizde.

15:27 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Burdur trafik kazası
Burdur trafik kazası

Burdur'un Tefenni ilçesinde, 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Burdur'da 3 otomobilin çarpışması ölümle sonuçlandı

Fatih T. (51) idaresindeki 34 DG 5764 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu, Karakuzu mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet D. (17) yönetimindeki 15 FD 980 plakalı otomobille çarpıştı.

Karşı şeride savrulan 34 DG 5764 plakalı otomobil, Hüseyin K'nin (52) kullandığı 15 AAT 032 plakalı otomobille de çarpıştı.

Sağlık ekibi, 34 DG 5764 plakalı otomobilde bulunan Raif Dikbaş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan 3 sürücü ile Osman Okunakal ve Turgut Demir Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan 5 yaralı daha sonra Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.



#Burdur
#otomobil
#Tefenni
#TRAFİK KAZASI
1 saat önce
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