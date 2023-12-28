Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 50’nin üzerinde kişi yaralandı. Peki, kazada son durum ne? İşte Sakarya'da meydana gelen feci kazadan görüntüler...