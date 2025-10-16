Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bursa baraj doluluk oranı: Bursa'da barajlarda su bitti mi, kaç günlük su kaldı?

Bursa baraj doluluk oranı: Bursa'da barajlarda su bitti mi, kaç günlük su kaldı?

17:0016/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursa barajlarında su bitti mu?
Bursa barajlarında su bitti mu?

Kuraklık, Bursa’da su krizini derinleştiriyor. 1 Ekim itibarıyla başlayan planlı su kesintileri hâlâ devam ederken, barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor. 22 Ekim’e kadar sürecek kesintilere rağmen su kaynaklarında iyileşme görülmedi. Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı’nda da su seviyesi her geçen gün biraz daha düşüyor. Uzmanlar, yağışların başlamaması halinde kentte daha uzun süreli su sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. İşte Bursa barajları doluluk oranları.

Kuraklık, Bursa’ın barajlarını olumsuz etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri devam ediyor. Bursa’da, baraj doluluk oranlarının alarm seviyesine inmesi nedeniyle 22 Ekim’e kadar planlı su kesintileri uygulanacak. Ancak kesintilere rağmen barajlardaki su miktarı hızla azalıyor. Doğancı Barajı'nda su seviyesi kritik eşiğe yaklaşırken, Nilüfer Barajı'nda su rezervleri tamamen tükendi. İşte Bursa barajları doluluk oranları.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Bursa baraj doluluk oranları

BUSKİ tarafından resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 16 Ekim itibariyle Bursa genelinde baraj doluluk oranı yüzde 0.25 seviyesine geldi.

#Bursa
#Bursa baraj doluluk oranı
#BUSKİ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 17 Ekim 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il cuma namaz vakitleri