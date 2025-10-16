Bursa baraj doluluk oranı: Bursa'da barajlarda su bitti mi, kaç günlük su kaldı?

Kuraklık, Bursa’ın barajlarını olumsuz etkilerken 1 Ekim'de başlayan su kesintileri devam ediyor. Bursa’da, baraj doluluk oranlarının alarm seviyesine inmesi nedeniyle 22 Ekim’e kadar planlı su kesintileri uygulanacak. Ancak kesintilere rağmen barajlardaki su miktarı hızla azalıyor. Doğancı Barajı'nda su seviyesi kritik eşiğe yaklaşırken, Nilüfer Barajı'nda su rezervleri tamamen tükendi. İşte Bursa barajları doluluk oranları.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Bursa baraj doluluk oranları