Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO 23 ARALIK 2023 İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

BURSA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 23 ARALIK 2023

Meteoroloji Bursa için 23 Aralık 2023 Cumartesi günü hava tahmin raporunu yayınladı. Şehir genelinde gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 16 derece olurken, akşam saatlerinden itibaren yer yer yağış geçişleri görülüyor. Öte yandan hafta sonu termometrelerde birkaç derecelik yükselişler beklenirken çok bulutlu ve puslu bir hava yeni haftada Bursalıları bekliyor. İşte Bursa için 5 günlük hava durumu detayları…

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin hazırladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 16 dereceye kadar yükselirken yağış için saat verilerek uyarı geldi. İşte detaylar…

Hafta sonunun ilk gününe 5 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte gün doğumu yaşandı.

Öğle saatlerine doğru parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü yüzünü gösterirken termometreler 5 derece seviyelerinde seyrediyor.

Öğle saatlerinde şehir genelinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Öğle saatleri sonrası 16 derece seviyelerinde ölçülen termometrelerle birlikte çok bulutlu gökyüzü şehir genelinde etkili olmaya başlıyor.

Akşam saatlerine doğru termometreler 11 derece olarak ölçülürken yer yer yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatlerinde de kuvvetli yağış geçişleri yer yer sürerken çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gece saatlerinde ise yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 8 derece seviyelerinde seyredecek.

TERMOMETRELERDE YÜKSELİŞ VAR

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde hafta sonu için beklenen yağış tahmini değişirken, termometrelerde ise önümüzdeki günlerde birkaç derecelik yükselişler yaşanacak.

Hafta sonunun son gününde (YARIN) sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde etkili olacak olan puslu ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 17 derece seviyelerinde ölçülecek.

Yeni haftanın ilk iş gününde ise (PAZARTESİ) termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde sisli ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Haftanın ikinci iş gününde (SALI) sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

Haftanın üçüncü iş gününde (ÇARŞAMBA) sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde puslu ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 18 derece seviyelerinde seyrediyor.







