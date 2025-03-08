İftar ve sahur vakitleri, her bölgenin coğrafi konumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Ramazan ayının ilk sahuru için geri sayıma başlayan milyonlarca Müslüman 29 gün boyunca ''iftara ne kadar kaldı'' ve ''sahur saat kaçta'' gibi soruların yanıtına 2025 Ramazan imsakiyesinden ulaşabilecek. Peki, Bursa iftar vakti saat kaçta? İşte, Bursa İmsakiye ile iftar ve sahur saatleri

BURSA'DA BUGÜN SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, bugün imsak ve iftar vakitleri belli oldu.

Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Bursa'da 8 Mart Cumartesi günü sahur saati ise 05:57'dir.

BURSA'DA BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

8 Mart Cumartesi akşamı saat 19:09 iftar yapılacak.

BURSA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

Bursa 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detaylı bilgileri takip ederek, sahur ve iftar saatlerini gün gün öğrenebilirsiniz.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç ibadeti, sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir; aynı zamanda bir bilinç ve niyet meselesidir. Oruç tutarken niyet etmek, bu ibadetin kabul olması için temel bir adımdır. Niyet, kalben yapılabileceği gibi dil ile de ifade edilebilir.

Oruç için niyet etmek, sahur vaktinde ezandan önce yapılmalıdır. Ramazan orucu için şu şekilde niyet edilir:

"Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya"

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

İftar duası, orucun açıldığı o mübarek anda, Allah'a şükranlarımızı sunmak ve niyazda bulunmak için yapılan özel bir duadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in iftar vaktinde yaptığı dualar ve tavsiyeleri dikkate alınarak, iftar duası yapılırken samimiyet ve ihlas ön planda tutulmalıdır.

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O'nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi: “Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)”

Allah Resûlü, “Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.” diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir.







