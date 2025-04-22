Bursluluk sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

27 Nisan Pazar günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesi öğrenciler için kritik uyarılar geldi. Sınav günü, sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınav binalarına alınmayacak. Adayların geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Giriş belgeleri, öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan temin edilebildiği gibi, e-Okul sistemi üzerinden de erişime açık. İOKBS sınavında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler alanlarından sorular yöneltilecek. Sınavda başarılı olan öğrencilere bir yıl boyunca 12 ay kesintisiz burs imkânı sağlanacak. Sınav öncesi giriş belgelerinin kontrol edilmesi ve sınav gününe hazır olunması önem taşıyor.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI

27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

Bursluluk sınav yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20

BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler