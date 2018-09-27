Burun estetiği ameliyatı Rinoplasti, hangi koşullarda “yapılmamalı ve yaptırılmamalı”

Özellikle Burun Estetiği konusunda Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu Rinoplasti ameliyatı öncesi şu konulara dikkat çekiyor:

Burun estetiği konusunda detaylı bilgi için: https://www.ankaraestetikcerrahi.com/ankara-burun-estetigi/

1. Akşamdan sabaha ani ve acele alınan bir kararla yaptırılmamalı

2. Kan sulandırıcı ilaç veya takviye vitaminler kesilmeden ve/ya adet periyotunun yoğun olduğu ilk günlerinde yapılmamalı

3. Kaza tümör gibi bir mecburiyet veya acil durumlar dışında kemik gelişimin tamamlandığı kabul edilen 18 yaş öncesinde yapılmamalı

4. İlk ameliyattan sonra yara iyileşmesi ve estetik nihai şekillenmenin sonuçlanacağı ilk bir yıldan önce yapılmamalı

5. Hastanın ameliyat sonrasında yaşayacağı çoğu geçici biyopsikososyal uyum ve iyileşme sorunlarını kendi "kapsam ve sorumlulukları" içinde görmeyenlere yaptırılmamalı

6. Burnun yüze ait diğer estetik üniteleri olan başta yüz ovali, çene ucu, elmacık kemiği ve dudaklarla olan uyum ilişkisi değerlendirilmeden ve hesaba katılmadan yapılmamalı

7. Ameliyat sırası veya sonrasında beklenmeyen bir sorunla karşılaşıldığında bununla baş edebilme becerisi, donanım, liyakat ve deneyimi olmayan kişilere yaptırılmamalı

8. Kemik şekillendirmenin yapılması gereken durumlarda lokal anestezi altında yapılmamalı

9. Konjonktürel koşulların etkisi altında bu yaşanan yoğun stresten bir kaçış, kurtulma beklenti ve ümidi içindeyken yaptırılmamalı

10. Ameliyat sonrası soğuk uygulama, antibiyotik kullanımı, burun temizliği gibi rutin ancak iyileşme için çok önemli ve gerekli sorumlulukları yerine getiremeyecek durumda olan kişilere yapılmamalı

11. Burun kavisi ve ucuyla estetik yaptırıldığı çok aşikâr olacak ve dikkat çekecekse yaptırılmamalı

En Güçlü İmaj Belirleyici "Burun Estetiği detaylı bilgi için tıklayınız;

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12. Bir başkasının erken dönemde başarılı gözüken ameliyatı sonrası hevesle ve ameliyatı yapan hekim iyi sorgulanmadan yaptırılmamalı

13. Sosyal mecra üzerinden paylaşılan reklam amaçlı öncesi sonrası çoğu filtrelenmiş fotoğraflara özenerek ve güvenerek yaptırılmamalı

14. Şekil olarak gerçekçi olmayan fantastik burun beklentisiyle başvuranlara yapılmamalı

15. Ameliyat sonrasında doğal olarak karşılaşılacak şişlik, sızıntı gibi yan etki ve olası komplikasyon bilgileri hekimden detaylı öğrenilmeden ve onam formları imzalanmadan yaptırılmamalı

16. Ameliyatın anestezisiz, kanamasız, tamponsuz, dikişsiz, ağrısız, izsiz, ilaçsız, garantili, herkese her zaman ve her yerde, en kısa sürede, en hızlı ve en fazla gibi bilumum en’lerde yaptığını iddia edenlere yaptırılmaz

17. Gebelik şüphesi varsa veya ameliyat sonrası hemen birkaç gün içinde uzun seyahate çıkılacaksa yapılmamalıdır

18. Yetersiz ofis ve/ya klinik şartlar(ın)da yapılmamalı

19. İşlevsel (nefes alma) sorunları eş ve aynı seansta gideril(e)meyecekse yaptırılmamalı

20. Beden algı bozukluğu olanlara yapılmamalı

21. Kendini sanatçı, artist, fenomen, ilk&tek&son, kurtarıcı, ilah veya yarı tanrı gören; yaptığı işin sonucunu bir sanat eseri gören, gösteren kişilere yaptırılmamalı

22. Bir kural olarak Doğal olmayacaksa "yapılmamalı&yaptırılmamalı"

Doç. Dr. Nedim Sarıfakıoğlu

https://www.ankaraestetikcerra...