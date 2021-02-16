Buzdolabı Nasıl Temizlenir: İç ve Dış Buzdolabı Temizliği

Belirli aralıklarla buzdolabının temizlenmesi tüketilen gıdaların hijyenini korur ve kötü koku oluşumunu engeller. İyi bir temizlik için buzdolabını iyi tanımak ve her bir bölümünü detaylı temizlemek önemlidir. Detaylardan bağımsız olarak buzdolabı temizliği şu şekilde yapılır:



• Buzdolabı kontrol edilir. Çürümüş, kokmuş veya bozulmuş tüm gıdalardan arındırılır.

• Fişi çıkartılır, içerisindeki ürünler boşaltılır ve temizlik işlemine başlanır.

• Çıkabilen parçaları bol su ve deterjanla yıkanır.

• Çıkmayan parçaları hazırlanan temizlik suyu ve bezle detaylı bir şekilde silinir.

• Kuruması ve hava alması için buzdolabının kapağı açık bir şekilde bırakılır.

• Kurumanın ardından çıkartılan parçaları geri takılır ve malzemeler içerisinde yerleştirilir.

• Fişi takılır ve çalıştırılır.

Buzdolabı İçi Nasıl Temizlenir?

Buzdolabının iç temizliği dış temizliğine oranla daha zordur. İçerisindeki lastiklerin ve parçaların çokluğu temizlik sürecini biraz daha zorlu hale getirir. Detaylı bir iç temizlik için şu adımlar sırasıyla takip edilir:

• Ön temizlik adımı: Buzdolabı içerisindeki gıdalar mutfak tezgahının üzerine çıkartılır. Eğer içlerinde var ise bozulmuş veya kokmuş olan gıdalar çöpe atılır. Diğer gıda malzemeleri temizlik süresince ısıdan etkilenmesin diye üzerine bir bezle örtülür.

• Çıkabilen parça temizliği: Çıkabilen plastik veya cam raflar elde sünger ve deterjan yardımıyla yıkanır. Aralarında kir ve deterjan kalmaması için bol su ile durulanır. Ardından hızlı kuruması için dik bir şekilde bırakılır. Bu parçalar su izini gösterecek şeffaflıkta tasarlandığı için kurumadan sonra ve takılmadan önce kuru bir bez yardımıyla silinmesi gerekir.

• İç temizlik: Buzdolabının içini temizlemek için su ve temizleyicilerden oluşan bir karışım hazırlamak gerekir. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için; temizlikte sıkça kullanılan beyaz sirke, sirke veya karbonat malzemeleri iyi birer alternatiftir. Bu malzemeler hem etkili temizlik sağlar hem de kötü kokuların giderilmesinde etkilidir.

• Lastiklerin temizliği: Lastikler buzdolabı içerisinde temizlenmesi en güç kısımdır. Bu kısmın temizlenmesi için kürdan, kulak pamuğu veya diş fırçası aletlerinden yardım almak temizlik sürecini kolaylaştırır. Etkili bir lastik temizliği için önce derinlemesine fırçalama yapmak, ardından hafif ıslak bir bezle silmek gerekmektedir.

• Temizliği bitirme: Detaylı bir temizliğin ardından hafif nemli bir bezle buzdolabının içerisi son kez silinir ve kurulanır. Çıkarılan parçalar yerine takılır ve yiyecekler yerleştirilir.

Buzdolabı Dışı Nasıl Temizlenir?

Buzdolabı temizliği doğru bir şekilde yapıldığında uzun süre hijyenini korur. Doğru bir temizlik için ise buzdolabının tüm parçaları detaylı bir şekilde elden geçirilmelidir. Buna buzdolabının dış kısmı da dahildir. Buzdolabının dışı içinden farklı olarak parmak izleri ve çeşitli yapıştırmalardan kaynaklı etiket izlerinden oluşur. Buna uygun buzdolabının dış temizliği şu şekilde yapılır:

• Boşaltma: Buzdolabı kapağı üzerinde var olan magnetler, fotoğraflar ve diğer var olan detaylar çıkarılır.

• Etiket izlerini temizleme: Etiket izleri bulunuyor ise temizlik suyunun ılık olmasında fayda vardır. Bu aşamada yine içinde olduğu gibi karbonat veya sirkeden yararlanılabilir. Etiket izlerinin olduğu yüzey ılık ve deterjan su ile temizlenir. Bu aşamada fırça ile etiket izlerini temizlemek daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

• Dış yüzeyini silme: Buzdolabının içi için hazırlanmış olan temizlik suyu dışı için de hazırlanabilir. Karbonatın beyazlatıcı etkisi yüzey temizliklerinde oldukça kolaylık sağlar. Dış yüzey temizlik suyuna batırılan sünger yardımıyla temizlenir.

• Doğru kurulama bezi seçimi: Buzdolabı yüzeyleri parmak izlerini gösteren parlak yüzeylerdir. Bu nedenle doğru bir kuruluma beziyle temizlenmesi görüntünün temizliğini artırır. Cam temizliğinde kullanılan kurulama bezleri buzdolabı yüzeyleri için idealdir.

Buzdolabı Dondurucu Temizliği Nasıl Yapılır?

Dondurucu temizliği için bir dizi adımları takip etmek temizliği hızlandıracaktır. Bu adımlar şu şekildedir:

• Derin dondurucu içerisindeki yiyecekler, gıda zinciri bozulmayacak şekilde buz dolu bir kova içerisine alınır.

• Fişi çekilir ve buzların yumuşaması beklenir.

• Çıkabilen ara rafları var ise yıkanır ve kurumaya bırakılır.

• Buzlar yumuşadıktan sonra sivri olmayan bir alet yardımıyla veya el ile buzlardan arındırılır.

• Temizlik malzemeleri ve suyla hazırlanan temizlik karışımı sprey şişesine boşaltılır. Buzdolabı içine göre daha küçük olan dondurucu kısımları sprey sayesinde daha pratik temizlenebilir.

• Her bir köşesi detaylıca temizlenir.

• Ardından tam bir kuruma sağlanır. Hijyenin devamlılığı için temizlik kadar kuruluk da önem taşır.

• Fişi takılır ve ürünler yerleştirilir.

Buzdolabı Temizliğinin Püf Noktaları Nelerdir?

Püf noktalarıyla buzdolabı temizlemek temizlik sürecinin etkisini artırırken, temizliye ayrılan süreyi kısaltmaktadır. Etkili bir buzdolabı temizliği için püf noktalar şu şekildedir:

• Bulaşık eldiveni kullanma: Temizlik esnasında kullanılacak bulaşık eldiveni olası raf kazalarını önler ve cam kırıklıklarını engeller. Bulaşık eldivenleri kaymaz yüzeyleriyle vakit kaybını ortadan kaldırırken, temizlik hijyenini de artırır.

• İnatçı lekeleri çıkarma: Bazı leke ve oluşabilecek küfler kolaylıkla çıkmaz. Bu aşamada diş macunu veya kabartma tozundan yardım alınabilir. Diş macunu doğrudan lekenin yüzeyine sıkılarak uygulanır. Kabartma tozu ise ılık suyla karıştırılarak sünger yardımıyla leke temizlenir.

• Ayrı bezler kullanma: Her aşamada ayrı ve temiz bezler kullanmak hijyeni artırır.

• Kokuların giderilmesi: Kokuların tam olarak giderilmesi için etkili bir kuruma işleminin yapılması gerekir. Buzdolabının kokusun daima hoş tutmak için bir tabak içerisine kabartma tozu, vanilya veya kahve koyarak buzdolabı içerisine yerleştirilir.