Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi Meclis'de sunuldu. EYT dğzenlemesinin resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girmesi bekleniyor. Çalışan EYT'lilerin izleyeceği yol da belirlendi. Çalışan EYT'li vatandaşların emekli olduklarını gösteren tahsis talep formu) alacak.

EYT TEKLİFİ BUGÜN TBMM'YE SUNULDU

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hazır. Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

ÇALIŞAN EYT'Lİ NE YAPACAK?

Çalışan EYT'liler açısından izlenecek yol şu şekilde olacak:

*Öncelikle yasa tasarısının Meclis'te kabul edilip resmi gazetede yayımlanması beklenecek. Bu aşamadan sonra uygulama yönetmeliğine göre başvuru aşamasına geçilecek.

*Çalışan EYT'lilerin emeklilik işlemlerini yapabilmeleri için öncelikli olarak işyerlerinden çıkış almaları gerekiyor. Bunun için emeklilik sebebiyle ayrılmak istediklerini belirtir bir dilekçe ile işverene başvurmaları lazım.

Böylece çıkış kağıdı almış olacaklar. Bu aşamada eğer son işyerinde bir yıldan fazla çalışmışlarsa izin ve kıdem tazminatı hakları da olacak. Kıdem tazminatı için de KGF destekli krediler işverenlere sunulacak.

Çıkış kağıdı ile birlikte SGK'ya emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Burada online ya da bizzat başvuru imkanları sunulacak. SGK'da emeklilik başvurusuyla ilgili belgeler doldurulacak.Burada kişisel bililer belirtilecek, varsa eş ve çocuk bilgileri de yazılacak. Eş ve çocuk bilgileri maaşı olumlu etkiliyor. Ayrıca EYT'liler ilk maaşı almak istedikleri banka ve şubesini de burada belirtecekler.

*Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra SGK kişinin hak sahibi olup olmadığını kontrol ettikten sonra emekliliğini onaylayacak. Kişiye bir emeklilik tahsis numarası belirlenecek ve bütün maaş ve diğer işlemleri bu numara üzerinden yapılacak.

*Başvurunun onaylanmasından sonra bir sonraki aybaşından itibaren maaş hesabı başlayacak. Hesaplanacak maaş üzerinden biriken miktar bir sonraki ay belirtilen banka şubesine yatırılacak.

*EYT'li toplu parayı çekmeye gittiğinde isterse ilgili bankayla isterse başka banka ile promosyon anlaşması da yapabilir.

*Çalışan EYT'linin bir başka işyerinde ya da kendi işyerinde yeniden çalışma hakkı da bulunuyor. Bu noktada ödenecek SGDP (Sosyal Güvenlik destek Primi) 5 puan düşürülerek işverenlere de bir destek sağlandı.

TAHSİS TALEP FORMU NASIL ALINIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tahsis talep formu emeklilik maaşı başvurusu yapmak için doldurulur. Söz konusu emeklilik maaşı başvurusunu; emekli olacak sigortalı kişiler (ilk defa işe giriş tarihine göre emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi, yaş şartı gibi başlıca şartları sağladığında) ve anne, baba, eş ya da çocuğu üzerinden ölüm aylığı alacak kişiler yapabilirler. Bu bağlamda, SGK tahsis talep formu sigortalı kişiler ve ölen sigortalı kişilerin 18 yaşından büyük yakın akrabalarına bağlanacak gelir ile aylıkları kapsayan bir evraktır. Emekli maaşı başvurusunun geçerli sayılması için tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi doldurmak ve ilgili SGK birimlerine ulaştırmak gerekir. Doğru bir şekilde doldurulmuş SGK tahsis talep formu olmadan tarafınıza emeklilik maaşı bağlanamaz.







