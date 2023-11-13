Çanakkale hava durumu
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
Çanakkale’de 13 Kasım 2023 Pazartesi günü rüzgar saatte 15 km hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliği 1.5 metre civarında olacak. Çanakkale’de bulut oranı ise %87 olarak tahmin ediliyor. Sağanak yağışın etkisi gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde sis görülebilir.
Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
ÇANAKKALE İLÇE İLÇE HAVA SICAKLIKLARI (13 KASIM 2023)
Ayvacık: En yüksek 17, en düşük 11 derece
Bayramiç: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Biga: En yüksek 19, en düşük 13 derece
Bozcaada: En yüksek 18, en düşük 14 derece
Çan: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Çanakkale Merkez: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Eceabat: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Ezine: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Gelibolu: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Gökçeada: En yüksek 17, en düşük 13 derece
Lapseki: En yüksek 18, en düşük 12 derece
Yenice: En yüksek 18, en düşük 12 derece