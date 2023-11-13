|
Özgün

Çanakkale'de sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Çanakkale’de 13 Kasım 2023 Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne kadar sürecek? İşte Çanakkale 5 günlük hava durumu...

14:12 - 13/11/2023 Monday
Yeni Şafak
Çanakkale hava durumu

Çanakkale hava durumu

Çanakkale’de haftanın ilk günü
nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Çanakkale’de 13 Kasım 2023 Pazartesi günü hava sağanak yağışlı olacak. İl genelinde yağmur yağma olasılığı yüzde 100 olarak açıklandı. İşte detaylar

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

Çanakkale’de 13 Kasım 2023 Pazartesi günü rüzgar saatte 15 km hızla kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisiyle denizde dalga yüksekliği 1.5 metre civarında olacak. Çanakkale’de bulut oranı ise %87 olarak tahmin ediliyor. Sağanak yağışın etkisi gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, sabah saatlerinde sis görülebilir.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

ÇANAKKALE İLÇE İLÇE HAVA SICAKLIKLARI (13 KASIM 2023)

Ayvacık: En yüksek 17, en düşük 11 derece

Bayramiç: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Biga: En yüksek 19, en düşük 13 derece

Bozcaada: En yüksek 18, en düşük 14 derece

Çan: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Çanakkale Merkez: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Eceabat: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Ezine: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Gelibolu: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Gökçeada: En yüksek 17, en düşük 13 derece

Lapseki: En yüksek 18, en düşük 12 derece

Yenice: En yüksek 18, en düşük 12 derece

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



#çanakkale
#hava durumu
#meteoroloji
2 days ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. kez düzenlenecek! Tarihleri belli oldu!