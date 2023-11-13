13 Kasım Pazartesi haftanın ilk gününün başlaması ile bu hafta havanın nasıl geçeceği merak kazandı. Özellikle ara tatil haftası olan bu haftada aileler plan yapmak için hava durumuna bakarak hareket etmek istiyor. Peki, 13 Kasım- 17 Kasım tarihlerinde hava nasıl olacak? Soğuk havalar ne kadar devam edecek? Nerede sel, su baskını riski var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu raporu...