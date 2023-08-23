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Alevlerle mücadele eden Çanakkale için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Çanakkale hava durumu orman yangınları ile mücade ederken merak konusu oldu. Yoğun sıcaklığın yaşandığı Çanakkale'de orman yangınları çıkması ile birçok bölge alevlere teslim oldu. El Nino ve Basra sıcak hava dalgalarının etkisiyle sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, önümüzdeki haftanın başına kadar kavurucu sıcakların etkisini sürdüreceğini açıkladı. Peki, Çanakkale'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin Çanakkale 5 günlük hava durumu tahmini...

14:03 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çanakkale hava durumu

Çanakkale hava durumu

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken sıcak havanın etkisi ile yangın yayılmaya devam ediyor.
Meteoroloji verilerine göre yayınlandı. İşte
...

ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji, 23 Ağustos raporunda alevlere teslim olan Çanakkale için de sıcaklık ve rüzgar uyarısı yaptı.
haberimizde.

Özellikle, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



#çanakkale
#hava durumu
#çanakkale hava durumu
#meteoroloji
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