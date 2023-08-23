Çanakkale hava durumu
Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken sıcak havanın etkisi ile yangın yayılmaya devam ediyor.
Meteoroloji verilerine göre yayınlandı. İşte
...
ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL?
ÇANAKKALE'DE BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji, 23 Ağustos raporunda alevlere teslim olan Çanakkale için de sıcaklık ve rüzgar uyarısı yaptı.
haberimizde.
Özellikle, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
#çanakkale
#hava durumu
#çanakkale hava durumu
#meteoroloji
1 saat önce