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Çanakkale imsak saatleri 2023: Çanakkale imsak, sahur, iftar vakti

Çanakkale sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Çanakkale imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

14:29 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çanakkale imsak, sahur, iftar vakti

Çanakkale imsak, sahur, iftar vakti

Diyanet imsakiyesi
, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve
sahur vakti
bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. Bilindiği üzere
, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2023
ile
Çanakkale Ramazan imsakiyesi
,
Çanakkale sahur saatleri
gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

Çanakkale sahur ve imsak vakitleri 2023

Çanakkale imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Çanakkale sabah ezanı ve Çanakkale imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İmsak vakti nedir?

İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir.

Iftar ve sahur nedir?

İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

Sahur saat kaçta yapılmalı?

Sahur vakti fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının, bazı Hanefî ve Şâfiîler'e göre son altıda birinin başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir.

Ezan bitene kadar su içilir mi?

Şayet ağzınızda su varsa ve tam içerken ezan okunmaya başladıysa; ağzınızdaki son damla ve lokmayı yutmanızda bir sakınca yoktur. Ancak bilerek ve isteyerek ezan okunurken su içmeye başladıysanız, ezan bitene kadar su içmeye devam ediyorsanız bu dinen uygun görülmemektedir.

Sahur yapmak niyet sayılır mı?

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”



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#Çanakkale namaz vakti
#Çanakkale ezan saati
36 dakika önce
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Çanakkale imsak saatleri 2023: Çanakkale imsak, sahur, iftar vakti
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