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Çanakkale köprüsü fiyatı ne kadar?

Bugün açılması gerçekleşecek 1915 Çanakkale Köprüsü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını karşılayan köprünün geçiş ücreti ne kadar? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında tüm merak edilenler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çanakkale köprüsü fiyatı ne kadar?
​Çanakkale köprüsü fiyatı ne kadar?

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne denk gelen Çanakkale Köprüsü açılışı için heyecanlı bekleyiş sürerken en çok merak edilen konulardan biri de Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti oldu. Peki, Çanakkale köprüsünün ücreti ne kadar?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu;

  • ‘Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız.’ açıklamalarında bulundu.

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1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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