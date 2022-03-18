Çanakkale köprüsünün bilinmeyenleri

Çanakkale köprüsü kaç km uzunlukta? Çanakkale köprüsü giriş ve çıkışları nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çanakkale köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde vatandaşın hizmetine sunuluyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve iki kıta arasındaki mesafeyi 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Yap-İşlet-Devret yöntemiyle inşa edildi. Peki 1915 Çanakkale köprüsü kaç km? Çanakkale köprüsü nereyi bağlıyor? İşte Çanakkale Köprüsü özellikleri ile ilgili merak edilenler...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Çanakkale köprüsü nereleri bağlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; trafik durumuna göre 1,5 ile 5 saat arasında değişmekteyken, 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu mesafe 6 dakikaya düştü.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

1915 Çanakkale köprüsü kaç km? Çanakkale köprüsünün uzunluğu nedir?

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmiştir.

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4,6 km'lik köprünün ayakları arasındaki 2023 metre orta açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı; deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize etmektedir.