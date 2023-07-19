Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 33 arazöz, 7 helikopter, 4 uçak yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Köylüler de su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa’dan gelen takviye ekiplerle 50’nin üzerinde arazöz ve 500’den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalara destek verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Havanın kararmasıyla gece görüşlü yangın helikopteriyle alevlere müdahaleye devam edildi.

HAVADAN ETKİN MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının 2’nci gününde, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Kemel’in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendiği bildirildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver’den bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu. 2’nci günde havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60’dan fazla arazöz ve 500’den fazla personelle karadan yangına müdahaleye devam edildi. Yangının 3’üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla yoğun bir şekilde müdahaleye yeniden başladı. Alevlere, 21 hava aracı, 60’ın üzerinde arazöz ve çok sayıda 543 personelle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 3’ü AS-532 ve 2’si ise S-70 tipi helikopter de katıldı. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve milli imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullandı.

Yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı

Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale sonrası yangın 52 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım” dedi.Yangında hava araçları alevlere müdahalede bin 800 sorti yaparak, 4 bin 900 ton su attı Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale’de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından, bin 800 sorti yapıldığı, 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını sonrası hayat normale dönmeye başladı

Çanakkale'nin merkeze bağı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan ve 52 saatte kontrol altına alınan yangının ardından bölgedeki hayat normale dönmeye başladı.

Kızılkeçili köyü yakınlarında pazar günü saat 16.31'de başlayan yangına 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 52 saatte kontrol altına alınan yangından Kızılkeçili köyü çevresinde bulunan 8 köy etkilenirken tarım ve orman arazilerinin bulunduğu alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte köylerdeki hayat normale dönmeye başladı.

Alevlerin etkilediği bölgenin son durumu, Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.

Yangında boşaltılan köyler arasında yer alan Kemel köyü sakinleri de yaşadıkları anları afet olarak nitelendirdi.

"Devletimizden bize sahip çıkmasını bekliyoruz"

Köy sakinlerinden İsmail Mutlu, AA muhabirine, tarlalarındaki tüm mahsullerin yandığını söyledi.

Buğdaylardan yemlere, hayvanlardan barınaklara kadar bir çok alanın yangında zarar gördüğünü belirten Mutlu, "Eğer yangın tepeyi aşıp köye yaklaşsaydı şu an köy de kalmayacaktı. Damlarımız yandı, samanlarımız yandı. Biçilecek arazilerimiz yandı. Hiçbir şey kalmadı. Evlerimizde çok şükür bir şey yok ama zararımız büyük. Konu komşu şu an mağdur durumdayız. Devletimizin bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Ramazan Özbek ise hayvanlarının bulunduğu damın yandığını anlattı.

Damın yanına bulunan ceviz ağaçlarının bu yangından zarar gördüğünü ifade eden Özbek, "Çok korktuk hepimiz. Ama yapacak bir şey yok ki. Alevler birden bire yürüyordu. Sağa sola sıçrıyordu. Ateşin nereden geldiğini bilmiyorsun. Nereye kaçacaksın, kaçamıyorsun. Benim hayvanlarım vardı. Onları uzaklaştırdım. Dağa doğru yükseklere götürdüm. Kendi canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

Yangında ayçiçeği tarlasını kaybeden Kadir Yıldırım devletten destek beklediklerini ifade ederek "Zararımız büyük. Ayçiçeklerimiz gitmiş. Çok kötü durumdayız." diye konuştu.

Nihat Mutlu da yangını çıkaranların ya da sebep olanların bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Bu yangında hem köylünün hem de devletin büyük ekonomik zarar aldığını vurgulayan Mutlu, "Yangın çok büyüktü. Hepimizi etkiledi. Bizler kadar devletimiz de etkilendi. Bu hava araçlarının, kara araçlarının hareket etkisi kolay ve basit iş değil. İnşallah yangına sebep olanlar kimse bulunur. En ağır cezayı almalarını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenenlerin tedavisi sürüyor

Yangında dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alınan 4 kişiden 1’i taburcu edildi. İki hastanın tedavisi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, 1 hastanın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri de bölgedeki hasar tespit çalışmalarına başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Merkezi ekipleri ise yangından etkilenenlerin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.







