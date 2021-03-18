Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık şiirler

Çanakkale Zaferi'nde on binlerce askerin şehit düştüğü, yaralandığı ve büyük destan hakkındaki yazılan şiirlerden bir kısmını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Çanakkale şiirlerinin en güzel, kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık olanlarını haberimizden bulabilir ve 18 Mart Çanakkale Savaşı hakkındaki detaylı bilgileri okuyabilirsiniz. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri derlediğimiz bu haberimizde destansı Çanakkale Zafer şiirleri bulabilirsiniz. Haberimizde önce Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri, ardından sırasıyla 2, 3 ve 4 kıtalık şiirler bulabilirsiniz.
ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER
İşte, En güzel, kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık destansı Çanakkale şiirleri...
1) ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
- Çanakkale içinde vurdular beni
- Ölmeden mezara koydular beni
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
- Al kan olmuş suları bir tas içilmez
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale içinde aynalı çarşı
- Anne ben gidiyorum düşmana karşı
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale içinde bir dolu testi
- Anneler babalar ümidi kesti
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale'den çıktım yan basa basa
- Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale içinde sıra söğütler
- Altında yatıyor aslan yiğitler
- Of gençliğim eyvah
- Çanakkale'den çıktım başım selamet
- Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet
- Of gençliğim eyvah
***
2) ÇANAKKALE SAVAŞI
- Gülmeyiniz ey düşmanlar,
- Çanakkale geçilemez.
- Bekler nice kahramanlar,
- Çanakkale geçilemez.
- Filo, filoya dayansa,
- Yerler bomba ile yansa,
- Siperler kana boyansa,
- Çanakkale geçilemez.
- On Sekiz Mart Zaferi'ni,
- Herkes tanır Türk erini,
- Ölür de vermez yerini,
- Çanakkale geçilemez.
- Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu,
- İman ile kuvvet dolu,
- Aslan yurdu Gelibolu,
- Çanakkale geçilemez.
- Akan kanlar dönse sele,
- Conkbayır'ı geçmez ele,
- Dünya kopup gelse bile,
- Çanakkale geçilemez.
- Birçok milletin askeri,
- Yenilerek kaçtı geri,
- Anladılar Türk'ün yeri
- Çanakkale geçilemez.
Ali Osman ATAK
***
3) ZAFER TÜRKÜSÜ
- Yaşamaz ölümü göze almayan,
- Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,
- Gözyaşı boşana boşana gider!
- Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,
- Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.
- Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,
- Diriler şerefli, ölüler şanlı!
- Yurt için dövüşen başı dumanlı,
- Her zaman bu şandan, o şana gider.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
***
4) BİR YOLCUYA
- Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
- Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
- Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
- Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
- Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
- Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda
- İstiklal uğrunda, namus yolunda
- Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
- Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
- Son vatan parçası geçerken ele,
- Mehmed'in düşmanı boğduğu sele
- Mübarek kanının akıttığı yerdir.
- Düşün ki, haşr olan kan, kemik eti
- Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
- Bir harbin sonunda bütün milletin
- Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN
***
5) ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
- Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
- Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
- Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
- O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.
- Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
- Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
- Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
- Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.
- Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
- Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
- Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
- Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
M. Akif ERSOY
***
6) ÇANAKKALE DESTANI Yıl 1915
- 18'indeyiz Martın.
- Kendine gel biraz!
- Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,
- Geçilmez bu boğaz...
- Geçilmez bu boğaz...
- Bizi Ne topun yıldırır,
- Ne kurşunun.
- Çünkü artık
- Başladı cengimiz.
- Er meydanında bulunmaz dengimiz...
- Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?
- İşte fırladık siperden.
- Sırtına yüklenmiş kahraman
- Seyit 276 kiloluk mermiyi,
- Koşuyor bataryasına ateşler içinden.
- Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...
- Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,
- Denizler yanıyor,
- Dağlar yanıyor.
- Zafer bizimdir artık
- Düşman zırhlıları batıyor...
- Türk'üm,
- Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.
- Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.
- Kimimiz gazi.
- Hiç değişmez bu yazı.
- Dünyada her yer geçilir belki
- Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı..
Fahri ERSAVAŞ
***
7) ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
- Seyredin tefekkürle,batının yaptığını,
- Çanakkale'de her yer et ve kemik yığını.
- Her karış toprağında ya kafa ya bir el var,
- Ya bir mermi kovanı veya bir şarapnel var.
- Top, tank ve uçağıyla yüklenmiş haç hilale,
- O destanını göklere nakşetmiş Çanakkale.
- Kimi Kars,kimi Sinop,kimi Manisa'lıdır,
- Potinleri yırtılmış,çoraplar yamalıdır.
- Tekbirlerle düşmanın üstüne gidiyorlar,
- Sanki ölüme değil, düğüne gidiyorlar.
- Ezanın susmaması tek hedef,ana dava,
- Uçak kağıttan bir kuş,donanmalar mukavva.
- Toprak etten kemikten,deniz kandan al gibi,
- Hava;barut ve duman,ölüm şerbet,bal gibi,
- Tattın Allah yolunda şehadetin hazzını,
- Bak Melekler kılıyor Cenaze Namazını.
- Toprağa düşenlere,düşmeyen eder gıpta,
- Şehit,on kere Şehit olmak ister kalkıp da.
Ahmet Mahir PEKŞEN
***
8) YÜREĞİNDE YAŞATAN ANLAR
- Kalbinizin atışları titretiyordu toprakları
- Kulakları çınlatıyordu.Allah Allah sesleri
- "Saolsun Vatanım" oldu hepsinin son nefesleri
- Unutmak mümkün mü?Çanakkale'de Şehitleri.
- Her karış toprakta var ayak iziniz
- Canınızı feda ettiniz,kurtuldu vatanımız
- Ne toptan ne tüfekten korkmadı hiç gözünüz
- Düşmana en büyük silah iman gücünüz.
- Elinde bir süngü dikkatle bakıyor denize
- Altmış üç askerle düşmanı getirdi dize
- Çanakkale'deki binlerce şehit gibi
- Yahya Çavuş seni de gömdük kalbimize.
- Hedef almış askerler,yürüyor denize doğru
- Kimsenin aklına gelmiyor,ne kızı nede oğlu
- Biliyor gittiği yol cennete doğru
- Ölümden korkmuyor,çünkü o Türk oğlu.
- El sürmesin kimse kutsaldır bu topraklar
- Hep süzülsün göklerde,inmesin hiç bayraklar
- Çanakkale'yi anlatmaya yetmez sayfalar
- Seni ancak yüreğinde yaşatan anlar.
Edibe AYDIN
***
9) BİR BAŞKADIR ÇANAKKALE'M
- Bir başkadır Çanakkale'min toprakları
- Nesillerin sıcaklığı sinmiş üstüne
- Bayrak rengi bir sel almış böğrüne,
- Sel toprağa tutkun mahcup,toprak hazin yele
- bunun için esintilidir,inler Çanakkale
- Bir başkadır Çanakkale'min mevsimleri,
- Yazı bahar gibidir,baharı kış misali
- Hele boğazının görülmeye değer hali
- hele sislendiği zaman hele,
- Rüyalar katından iner Çanakkale
- Bir başkadır Çanakkale'min Eylülleri,
- Hırçın rüzgarı diner,ağaçlar yarı şekerlemede
- Anıları müzelere çekilir kendi halinde
- Her yıl bu ay cıvıldaşan öğrencileriyle
- Çimenlikten,Atatürk'ü seyreder Çanakkale.
- Bir başkadır Çanakkale'min türküleri,
- Bazıları bağrımızı delen kurşun sanki,
- Bazıları hastayı bile oynatır inan ki
- Gazileri geçmişiyle tutuşur elele
- Nağmelerde destanlaşır gider,Çanakkale.
- Bir başkadır Çanakkale'min Mart ayları,
- Bu ayda fetih için kırk yiğit sallardadır,
- Bu ayda Türk gücü yine masallardadır;
- Onsekiz Mart gibi destan yansıyınca istikbale
- Gözlerde pınardır çağlar,sel sel iner Çanakkale
- Bir başkadır Çanakkale'min akarsuları,
- Menderes'in elmalarda yansıyor güzellikleri;
- Kocabaş'ta savaşırken izlemişler İskender'i
- Bir göz soğuk, bir göz sıcak akan dereleriyle
- Mavilikler dünyasında dans eder Çanakkale.
- Bir başkadır Çanakkale'min denizleri,
- Kıyıları bir gerdanlık gibidir,emre hazır
- Dalgaları tarihi mırıldanır satır satır,
- Karanlık limandaki nurdan alevleriyle
- "Mağribiakşamlar"a seferdedir,Çanakkale.
- Bir başkadır Çanakkale'min yer şekilleri,
- Dağları tepe haline gelir,tepeleri dağlaşır birden
- Kazdağı'ndan Sarıkız su alırken körfezden
- Kocaçimen Kemal ile gelir erişilmez hale
- İşte burdan tüm dünyaya kükrer Çanakkale.
Ahmet KAŞIKÇI
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10) Çanakkale Destanı
Arıburnu'nda merkez cephesi'nde şehid olan ve üzerinden çıktığı söylenen şiiri:
- Üç yüz otuz sözüm hakk'ın kelâmı
- Padişah'ın geldi büyük selâmı
- Enver Bey'in düşman kırmak meramı
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- Euzü besmele çektim çıkarken
- Köye baktım şöyle yüksek bir yerden
- Karargâha koştum üç günde erken
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- Kumandan emrini verdi bir gece
- Anadolu'lardan lâyıktır nice
- Yiğitler şehâdet şerbeti içe
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- Rumeli toprağı yuğrulmuş kanla
- Ün alınır ancak verilen canla
- Herkesi yüreği çarpıyor canla
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- Düşmanın gür sesli büyük topları
- Delik deşik etti toprağı yarı
- Korkak Frenklerin yokmuş hiç ârı
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- İngilizler Frenge dostmuş diyorlar
- Bir kötü kötüye elbette uyar
- Onlara bu meydan gelecek pek dar
- Bugün bizden vatan razı olacak
- Nefer şehit ordu gazi olacak
- Zırhlıların gitti deniz dibine
- İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne
- Kaç durma geçerse fırsat eline
BOYABATLI MUSTAFA
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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİR 2 KITALIK
Çanakkale şiirleri 2,3,4 ve 5 kıtalık olarak yazılmıştır. Daha fazla yazılanlar da mevcuttur. İşte, 2 kıtalık 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri:
1) Çanakkale’m
- Yedi düvel ortaklaşa bir oldu,
- Ne var ne yok, Çanakkale’ye doldu.
- Sandılar köpeksiz köy var orada,
- Sınadılar gücümüzü deniz, hava, karadan.
- Bizi yalnız bırakır mı hepimizi yaradan?
- Kars, Sarıkamış, Çanakkale, Gelibolu;
- Tarihimiz hep zaferlerle dolu.
- Kırılsa da Mehmetçiğin kanadı, kolu…
- Yolumuz hep istiklal yolu!
Çanakkale Şiiri: Çanakkale’m – Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü
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2) Çanakkale Geçilmez
- Gelmeyin ey düşmanlar
- Çanakkale geçilmez
- Bekler nice kahramanlar
- Çanakkale geçilmez
- 18 mart zaferini
- Herkes tanır Türk askerini
- Ölür de vermez vatanını
- Çanakkale geçilmez.
Yazı: Çanakkale Geçilmez – Esence İlkokulu
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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ 3 KITALIK ŞİİR
1) Çanakkale Savaşı
- Gökyüzünde ne bir duman var ne bir sis,
- Sanmayın ne bir yaz günü ne de bir güz,
- “Allah! Allah!” Nidaları yükselirken arşa,
- Oluk oluk kanlar dökülürken baştan başa.
- Kahraman ordumuzun çelik yürekli askerleri,
- Kendilerine yuva edindiler siperleri.
- Yumulmadı süngü gelene dek o ateş saçan gözleri,
- Yiğitlerdi, yüreklilerdi, cesurlardı, yumuşacıktı kalpleri.
- Bir güneş doğdu Anadolu’dan dik başlı,
- Kahraman yiğit, er sözlü, mavi gözlü,
- Doğacaktı, o beklenen hürriyet,
- Her düşen şehidin takılıydı yüreğinde
- Çanakkale’den alevlenen Cumhuriyet.
Çanakkale Şiiri:Cansu SUBAŞI – Aslı Alevli Ortaokulu
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2) Ölümsüz Şehitler
- Çanakkale…Kalk ayağa, sık yumruğunu!
- Hatice anam tasalanma Allah korur oğlunu
- Bir Mehmet şehit olsa da bin Mehmet doğdu
- Çiğnetmedi, çiğnetmeyecek bu eşsiz yurdunu
- Bu topraklar uğruna ne canlar verildi, niçin?
- Anam babam ağlıyor için için
- Bin canım olsa bini de feda senin için
- Koşun düşmana karşı, şehadet şerbeti için
- Bugün 18 Mart, kulağımda hala mermi sesleri
- Allah aşkıyla doluydu gönül kafesleri
- Eşhed-ü Enla ile verdiler son nefesleri
- Selam olsun sizlere! Çanakkale’min ölümsüz şehitleri
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ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER 4 KITALIK
1) Unutulmasın Çanakkale
- Düşman girdi yurda, dağıldı her yana
- Kara kara bulutlar çökmüştü semaya
- Dua ediyordu analar ağlaya ağlaya
- Gözler kan çanağına dönsün, Çanakkale geçilmesin.
- İnletiyordu her yanı top, tüfek sesleri
- Mehmetçiğin iman dolu göğsüydü düşmana siperi
- Açtılar, susuzdular üşümüştü yarı çıplak bedenleri,
- El, kol, bacak, kafa dağılsın;Çanakkale geçilmesin.
- Nice analar vardı orduya taşırdı mermi
- Kar, soğuk demeden Mehmet’e ulaştırmaktı tek derdi
- Vatan uğruna feda etti kundaktaki bebeği
- Ölsün yavrular, vatan mezarım olsun ;Çanakkale geçilmesin.
- Mehmetçik dar etti Çanakkale’yi yedi düvele,
- İzin vermediler namuslarına uzanan namahrem ele
- Bundan gayrı hiçbir düşman kapılmasın boş hayale
- Silinmez kan ile yazıldı “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”.
Çanakkale Şiiri: Esra Okur – Suboğazı Ortaokulu
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2) Benim Gözümde Çanakkale
- Bilmezdim bu zorluklarla kazandığımızı,
- Bilmezdim bu kadar ananın ağladığını.
- Bilmezdim benim yaşımdaki çocukların asker olduğunu,
- Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
- Bilmezdim ben yemek beğenmezken sizin ekmeğe muhtaç olduğunuzu,
- Bilmezdim şarkılara söz olmuş destanınızı.
- Bilmezdim Çanakkale’de toprağın kanadığını,
- Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
- Bilmezdim şehit olmanın gururunu.
- Bilmezdim Türk olmanın onurunu.
- Bilmezdim Çanakkale deyince yüreklerin sızladığını,
- Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.
- Bilmezdim savaşta yuvaların yıkıldığını.
- Bilmezdim yüce şehitlerin ölümsüz olduğunu.
- Bilmezdim Atalarımın kahraman olduğunu,
- Bilmezdim Çanakkale’de bir devrin battığını.